Giuliani, pentru NY Times: "Scrisoarea nu are nimic de-a face cu guvernul SUA"

Controversata scrisoare a lui Rudolph Giuliani nu reprezintă în niciun fel poziţia oficială a Casei Albe, a precizat explicit avocatul lui Donald Trump.

Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus miercuri, potrivit The New York Times, că scrisoarea sa adresată preşedintelui României nu are legătură cu guvernul american.

Cotidianul citat scrie că Giuliani a intrat în mod neaşteptat în dezbaterea din România prin trimiterea unei scrisori preşedintelui Klaus Iohannis în care critica eforturile anticorupţie ale ţării.

"Nu are nimic de-a face cu guvernul Statelor Unite", a spus Giuliani, referindu-se la scrisoarea în cauză, relatează publicaţia americană.

"Consiliez pe probleme de securitate, aplicare a legii şi terorism în multe state", a adăugat el, menţionând practicile private derulate de toţi avocaţii personali ai preşedintelui.

Rudolph Giuliani a arătat că, în ciuda faptului că îl reprezintă pe Donald Trump, el este "totuşi un avocat şi consultant independent". El a explicat că munca sa legată de România s-a derulat prin compania proprie de securitate, Giuliani Security & Safety, care a fost angajată de Freeh Group International Solutions, o companie condusă de Louis J. Freeh, un fost director al FBI.

Solicitată miercuri să comenteze, Freeh Group nu a răspuns imediat cererii, notează The New York Times, care adaugă că firma fostului director al FBI este cunoscută ca reprezentându-l pe omul de afaceri român Gabriel Popoviciu, condamnat în august 2017 la şapte ani de închisoare.

Anterior, Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a declarat pentru politico.eu că scrisoarea adresată preşedintelui român Klaus Iohannis a avut la bază un raport întocmit de fostul director al FBI, Louis Freeh, care conduce o companie de consultanţă ce are relaţii de afaceri şi cu el.

Scrisoarea 's-a bazat pe un raport pe care l-am examinat', întocmit de Louis Freeh, care conduce compania de consultanţă globală Freeh Group International Solutions, a explicat Giuliani, conform articolului publicat miercuri de politico.eu. 'Ei îmi plătesc onorariu', a mai precizat avocatul lui Trump. Însă el nu a spus câţi bani primeşte de la respectiva companie şi nici dacă aceasta i-a cerut să acţioneze pentru un client anume al ei.

Într-un articol publicat de revista Forbes, Louis Freeh a enunţat un plan cu cinci măsuri menite 'să restabilească statul de drept în România în contextul temerilor tot mai mari despre cum campania anticorupţie erodează libertatea şi restrânge libertatea de expresie'.

Publicaţia politico.eu notează că, în scrisoarea adresată preşedintelui Klaus Iohannis, Giuliani a criticat 'excesele' DNA, spre deosebire de Departamentul de Stat, care a sprijinit eforturile acestei instituţii, Giuliani făcând referire la 'intimidarea judecătorilor, a avocaţilor apărării şi martorilor; interceptări telefonice neconstituţionale, mărturii forţate; şi procese judiciare incorecte'.

Aceeaşi publicaţie menţionează că Departamentul american de Stat şi-a exprimat preocuparea în legătură cu recentele tensiuni politice din România legate de încercările de a atenua practicile anticorupţie, inclusiv prin destituirea Laurei Codruţa Kovesi.

'Până recent, România a demonstrat progrese considerabile în combaterea corupţiei şi construirea unui adevărat stat de drept. Încurajăm românii să continue pe această cale', a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului american de Stat, întrebat despre această scrisoare de un ziarist al publicaţiei The Guardian. Casa Albă nu a răspuns solicitării de a comenta pe această temă, scrie The Guardian miercuri.

