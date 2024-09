Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA după ce i-a desfăcut contractul de muncă

„Domnul rector mi-a comunicat că am primit o notificare. Eu nu am văzut notificarea, dar bănuiesc că este legată de desfacerea contractului de muncă. Cred că aceasta este zona de atac, nu-mi imaginez că ar putea fi alta. E dreptul lor să se apere, dar mă îndoiesc că în justiție va avea până la urmă câștig de cauză, dar nu avem de unde să știm. Documentul pe baza căruia s-a făcut eliberarea din funcție este unul care a fost foarte bine cumpănit din punct de vedere juridic astfel încât să fie cât se poate de robust și de rezistent în situații de genul acesta. Am luat în calcul de la început probabilitatea ca acest lucru să se întâmple”, a declarat decanul Facultății de Științe Politice, Cristian Pîrvulescu.

Sociologul Alfred Bulai, fost profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, a fost inculpat pentru mai multe agresiuni de natură sexuală, inclusiv atingeri cu tentă sexuală şi încercarea de a săruta cu forţa studente. Faptele ar fi avut loc, conform anchetatorilor, în stagii de practică desfăşurate în judeţele Suceava şi Alba. Parchetul anunţă că a formulat propunere de arestare preventivă pe numele lui Bulai.

