Alertă la New Orleans. 11 persoane au fost împușcate într-un atac sângeros

Incidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, în Cartierul Francez, o zonă cunoscută pentru viața de noapte activă. Suspectul a deschis focul asupra grupurilor de petrecăreți, 11 persoane fiind împușcate.

Victimele au fost transportate la spital, dintre care două în stare gravă.

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv