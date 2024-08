Al doilea pod peste Dunăre va fi construit între Giurgiu și Ruse. S-a aprobat deja prima etapă a proiectului

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că au fost făcuţi primii paşi în vederea construirii unui nou pod peste Dunăre, în zona Giurgiu-Ruse.

Cu ocazia unei vizite efectuate pe şantierul Autostrăzii A7, Buzău-Focşani, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre circulaţia peste Dunăre, în zona podului Giurgiu-Ruse. Partea bulgară efectuează lucrări la Podul Prieteniei iar trecerea se poate face doar prin intermediul bacului, astfel că soluția decongestionării traficului este un nou pod. Potrivit lui Grindeanu, a fost întocmit un studiu de fezabilitate în vederea construcţiei unui nou pod peste Dunăre, transmite Agerpres.

„Vorbim de un bac care nu are cum să suplinească un pod. Eu am văzut în această perioadă foarte multe postări ale jurnaliştilor legate de traversarea pe pod şi cum toate lucrările de pe partea bulgară nu sunt la noi. Am înţeles că există perioade în care se stă 15-20 de minute, nu se stă cu orele. Vorbim de un punct de trecere privat la bac. Cei care cred că se stă la pod pentru că nu este acest bac pus în funcţiune, lucrările nu sunt pe partea română, sunt pe partea bulgară. Noi am depus şi a fost aprobat pe CEF, aşa se încep toate proiectele europene cu studiile de fezabilitate, l-am depus, este aprobat. Un nou pod peste Dunăre care să dubleze actualul pod şi este finanţare europeană", a explicat Sorin Grindeanu.

Soluțiile pentru construirea terminalului 2 al Aeroportului Henry Coandă

Totodată, ministrul Transporturilor a făcut referire şi la construirea unui nou terminal al Aeroportului "Henri Coandă".

„În acest moment, numerele arată aşa: suntem aproape şi se va depăşi traficul pe care l-am avut înainte de pandemie, o dată cu pandemia acel trafic a picat. Capacitatea actualului terminal este undeva la 24-25 milioane de călători pe an, nu am ajuns încă acolo, suntem sub 20 de milioane, dar asta nu înseamnă că nu trebuie avute în vedere planuri pentru construcţia noului Terminal 2 şi investiţii în Terminalul 1, pentru că nu se exclud. O parte din acest profit al acestei companii, dacă va rămâne în continuare, un apel public către domnul Boloş să ne lase banii pe care îi produce compania să îi reinvestească, astfel încât să crească calitatea serviciilor în aeroport. Terminalul, studiem la nivel de Guvern, pentru că sunt mai multe abordări pe care le putem avea: pe deoparte, putem să-l facem noi cu împrumuturi externe - Banca Mondială, BEI, toată lumea vrea să dea bani - sau putem să abordăm o altă cale, cea a parteneriatului public-privat. Asta e o decizie politică pe care o să o luăm la nivel de Guvern", a precizat Sorin Grindeanu.

