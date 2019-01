Aglomerație la patinoare, înainte de începerea școlii. Reacția unui marocan

Pro TV

După trei săptămâni de vacanţă, luni elevii se întorc la şcoală. Cei mici au profitat până în ultimul moment de zilele libere. Dumincă seară, de pildă, patinoarele din Bucureşti au fost pline până la închidere.

Şcolarii s-au dat în voie pe gheaţă şi i-a întristat doar gândul că luni reîncep orele.

La ora 20.00, un patinoar din centrul Bucureştiului semăna mai degrabă cu un furnicar. După ce şi-au făcut ghiozdanele, cei mici s-au îngrămădit pe gheaţă. Un singur gând i-a făcut să se întristeze.

Copil: „Aş fi vrut să dureze mai mult vacanţa, dar până la urmă trebuie să mergem şi la şcoală.”

Copil: „Am şi un test la matematică. Am învăţat până acum şi am învăţat toată vacanţă şi mama mi-a spus că, pentru că am învăţat aşa mult, mă lasă să ies."

Copil: „Trebuie să ne culcăm mai devreme că e şcoala şi trebuie să ne pregătim."

Cei mari, în schimb, au profitat din plin de experienţă.

„Învăţ să merg cu spatele acum, adică mai mult mă relaxez."

Turist: „Sunt din Maroc şi în Maroc e cam cald şi nu mă aşteptam la aşa ceva."

„Dăm ture, facem poze, ne simţim super bine. Nu ştiu scheme triplu-tulupm sau chestii de genul acesta. "

Altora, chiar şi mersul pe gheaţă le-a dat bătăi de cap.

„E destul de dificil, mai ales când trebuie să depăşeşti oameni"

„Nu m-am mai urcat de câţiva ani pe patine. Şi patinoarul e frumos şi vremea e splendidă, doar că mi-au amorţit picioarele"

Pentru două ore de distracţie pe un patinoar din Capitală oamenii trebuie să plătească 15 lei în timpul săptămânii şi 20 în weekend. În plus, cei care vor să închirieze patine trebuie să mai scoată din buzunar încă 10 lei.

