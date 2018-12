După cozile pentru cumpărarea cadourilor, au urmat cele pentru returnarea lor

Grăbit, distrat şi cu vederea slăbită, Moş Crăciun a înşfăcat de pe rafturi şi cadouri nepotrivite. A greşit măsuri, a confundat culori preferate sau a rătăcit cu totul listele cu dorinţe.

Fie că am aflat sau nu, probabil că toţi am stârnit, în unele cazuri, dezamăgirea celor care ne-au deschis darurile. Aşa că miercuri, sute de nemulţumiţi au încercat să returneze cadourile primite, din precauţie, odată cu bonul de casă.

Magazinele clasice schimba produsele sau dau banii înapoi doar dacă vor. La cele online, legea prevede două săptămâni pentru retur.

Când Moşul nu a ştiut clar ce să-ţi dea, poţi îmbătrâni încercând să salvezi situaţia.

Fetiță: "Am primit de la Moş o altă brăţară şi era cam micuţă, nu prea mi-a plăcut. Am venit şi am schimbat-o cu alta."

În comerţul online sau prin poştă, legea prevede o perioadă de 14 zile pentru retur, indiferent de motiv. Adică, în acest interval, puteţi trimite înapoi ce aţi cumpărat, pe cheltuiala dumneavoastră şi veţi primi obligatoriu banii înapoi.

În schimb, în comerţul direct nu există norme privind schimbul său înapoierea produselor. Comercianţii sunt obligaţi să vă înlocuiască obiectul, doar dacă are un defect. Iar pentru schimburi care ţin de mărime sau preferinţe, totul depinde de politica magazinului. Trebuie să întrebaţi care e regulă, înainte de a face plată.

Tânăr: "Un inel. I l-am făcut cadou şi măsură e mult prea mare! Era foarte mare aglomeraţie, eram pe fugă."

Au stat deja la o coadă ca să le ia celor dragi talismane, iar acum mai stau la una, ca să le returneze. Deşi legea nu le obliga, majoritatea magazinelor de bijuterii permit 15 zile pentru schimb, pe baza bonului de casă. Unele au extins perioadă la 30 de zile, pentru orice achiziţie din luna decembrie. Ca să îşi stimuleze clienţii să cumpere relaxaţi...

Surprinzător, poţi returna şi lenjerie intimă timp de o săptămână, dacă are preţ redus sau în interval de o lună, dacă avea preţ întreg. Evident, orice piesă probată nu se mai schimbă. Tot 30 de zile pentru retur au stabilit şi multe parfumerii. Evident, sticlele trebuie să fie sigilate, la fel ca la cosmetice.

Pentru că, dincolo de bunăvoinţă magazinului, aceasta este condiţia. Să primiţi de la sursa dovada că a fost cumpărat de la acel comerciant. Unii au atâta încredere în ce au ales, încât răpesc primitorului şansă de a-l înlocui.

Acesta este, de fapt, un motiv pentru care magazinele din România nu au reguli mai permisive: nu le cer oamenii.

Client: "Cadoul, fie că ne place, fie că nu, îl ţinem. Ştim că e oferit cu drag şi apreciem."