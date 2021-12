Agitație în vămile și aeroporturile din România. Luni, aproape 16.500 de români nevaccinați au intrat în țară

StirilePROTV

În ultimele 24 de ore aproape 16.500 de români, nevaccinați care au venit de sărbători în țară au intrat în carantină. După un weekend plin, și luni a fost o zi agitată în vămile și aeroporturile din România.

În plus, din 20 decembrie a intrat în vigoare și formularul digital pe care fiecare cetățean trebuie să îl completeze. Au la dispoziție 24 de ore în caz contrar riscă amenzi de până la 3 mii de lei.

Mulţi dintre românii care ajung în țară pe la punctele de trecere a frontierei sunt nedumeriți. Cei mai mulți nu sunt vaccinați şi nu au test PCR și potrivit regulilor trebuie să intre în carantină pentru 14 zile. Iar de astăzi toţi care vin în ţara trebuie să completeze online şi formularul digital de localizare.

Turist: "Nu am reuşit să-l fac, pentru că m-a depăşit, am ajuns la urmă, să-l autentific, şi nu am putut. Mai cerea ceva care mă depăşeşte”.

Turistă: "L-am completat, dar l-am completat greşit. L-am completat cu "tranzit" şi acuma-l refacem".

Cei vaccinaţi nu mai opresc la ghişeul DSP din vamă. Cei care nu au vaccinul sau vin din ţări non-UE, sunt luați în evidență și primesc notificarea de carantină.

Toți sunt obligați, însă, ca în maximum 24 de ore să își completeze formularul de călătorie.

La vămile din vest, mulți călători fac cale întoarsă, când aud că trebuie să intre în carantină.

Pe de altă parte, angajaţii DSP care participa la triajul epidemiologic din vămi spun că sunt agresați verbal în fiecare zi de cei care trebuie să intre în carantină.

Diana Abrudan, medic DSP Arad: ”Sunt foarte foarte mulţi care vin în ţara acum şi îi rugăm să mai aibă puţină răbdare pentru că nu stăm încercăm cât mai mult să-i ajutăm din păcate nu au răbdare ne înjură ne-au scuipat”.

Agitația este și la Aeroportul din Otopeni. Şi aici cei nevaccinaţi sunt neinformaţi şi se plâng că au de făcut unele formalităţi şi că trebuie să intre în carantină. Cei neimunizati dacă vin cu test pcr stau în carantină doar 10 zile, şi nu 14.

Bărbat, nevaccinat: ”O să stau 14 zile în carantină! De ce să plătesc 100 de euro pentru un test şi să stau doar 10 zile . Dau o sută de euro pentru 4 zile, cum ar fi? Dacă plăteam o sută de euro şi nu stăteam în carantină, nu era nicio problemă. Așa mi se pare o bătaie de joc„.

Adrian Călugăru, medic şef DSP Bucureşti, expert național, în regulament sanitar internațional: ”Sunt anumți timpi de aglomerare mare. Așteptăm cu înfrigurare ora 12 noaptea până la 3 sau la 5, atunci sunt foarte multe”.

Toate persoanele care vin din zona roșie și nu sunt vaccinate întră în carantină pentru 14 zile. De curând, au fost incluse și Spania, Italia sau Suedia, țări unde trăiesc comunități mari de români.

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății: ”Carantina nu este o pedeapsă, carantina este o măsură de sănătate publică. Cei care refuză să se conformeze trebuie să se gândească la un lucru extrem de simplu și cetățenii din România trebuie să se protejeze în fața acestei pandemii”.

În ultimele 24 de ore, potrivit datelor, au fost emise 16.481 de decizii de carantinare.