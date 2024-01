Agentul din Covasna care a tras cu arma spre vecini lucra de 22 de ani în poliție. Uluitor ce a făcut cu o zi înainte de atac

Polițistul a fost capturat în cele din urmă pe stradă. Era îmbracat sumar și a fost internat de urgență. Angajat de 22 de ani în MAI, bărbatul lucra direct cu publicul și cu o zi înainte de atac, în timpul turei, ar fi trecut pe la psihologul unității.

Polițistul din localitatea Pachia, aflată la 6 kilometri de orașul Covasna, se înțelegea bine cu vecinii, un cuplu. Oamenii nu s-au mirat când agentul a apărut la poarta lor. Bărbatul a ieșit să-i deschidă, dar în acel moment polițistul a tras spre el cele două gloanțe pe care le avea pe țeava puștii de vânătoare.

Victimă: "Nu a zis nimic, nicio vorbă n-a zis".

Reporter: V-a reproșat ceva?

Victimă: "Nimic! Noroc cu Dumnezeu! Aici a dat cu arma și am aplecat capul".

Gloanțele au străpuns ușa de la intrare și tocul ferestrei și s-au înfipt apoi în peretele bucătariei. Au trecut milimetric pe lângă femeia care era înăuntru și l-a ranit ușor pe soțul care abia apucase să se refugieze în casă și să zăvorască ușa.

Cătălina Szabo, vecina atacată: "Soțul, când a intrat, a strigat «M-a împușcat!» și eu am țipat «Ajutor, ajutor!»".

Reporter: Și au trecut gloanțele pe lângă dumneavoastră?

Cătălina Szabo, vecina atacată: "Da, da!".

Polițistul a plecat, însă doar pentru câteva minute. Probabil pentru că avea arma descărcată. A revenit, a spart un geam și a intrat în casa, cu pusca în mana, în cautarea celor doi vecini. Intre timp, aceștia reușiseră să fugă escaladand un geam din spatele casei.

Cătălina Szabo, vecina atacată: "După aia am sărit prin geam, am fugit afară, am oprit o mașină și am urcat

A fugit după mașină polițistul, după noi...".

Alertată, Poliția l-a găsit pe bărbat umblând prin sat, în pantaloni scurți. Vecinii au o singura explicație pentru gestul său - consumul de alcool.

Vecin: "Zice că l-a părăsit nevasta de o saptămână... A băut omul și ceva s-a întâmplat la creier".

Vecină: "Am auzit că a băut prea mult".

Vecin: "Am zis: «Ce o fi pățit ăsta, a înnebunit? Ce a pățit, că niciodată nu s-a auzit de el așa?»".

Internat în spital, polițistul este cercetat pentru tentativă de omor, violare de domiciliu, uz de armă fără drept și distrugere.

Surse din Poliție afirmă că problema este mai veche: agentul ar fi fost prins, anul trecut, cu o alcoolemie de 1,6 la serviciu. Angajat de 22 de ani la Poliția orașului Covasna, lucra cu publicul și fusese reclamat de un cetățean, care nu s-a putut întelege cu el.

Dar, spun surse din interior, agentul nu ar fi pățit nimic în urma incidentului. Reprezentantii IPJ au comunicat doar ca că fusese evaluat psihologic și profesional, dar nu au făcut publice rezultatele evaluărilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-01-2024 17:37