Un polițist din Covasna a tras focuri de armă spre vecinii săi, apoi a vrut să se sinucidă. „A doborât-o pe soția mea”

Polițistul ar fi tras mai multe focuri de armă, cu arma de serviciu, asupra unei familii aflate la domiciliu, rănindu-l pe proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 54 de ani, scrie weradio.ro.

Victima a fost tratată la spitalul orășenesc din Covasna, bărbatul fiind externat ulterior. Acesta a spus că nu știe motivul pentru care polițistul a recurs la acest gest.

„L-am servit mereu, nu l-am văzut niciodată supărat pe noi. Astăzi la prânz a apărut în fața porții noastre, ne-am gândit că are nevoie de ceva, soția mi-a spus să mă duc să leg câinele ca să nu-l muște când intră. Apoi, când am ieșit din casă, a început să tragă în toate părțile din afara gardului. M-am retras înapoi în casă, el a intrat după noi și am fugit în curte. M-a lovit în mână și a doborât-o pe soția mea în curte. Poate că a rămas fără gloanțe şi de-aia suntem în viață. Am fost foarte norocoși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat doar cu mâna mea rănită și cu geamurile sparte de la împușcături”, a declarat bărbatul, care spune că după incident polițistul s-a întors în Covasna, unde a început să meargă pe stradă în pantaloni scurți, iar apoi a încercat să se sinucidă și este tratat la spitalul din oraș.

„Confirmăm existența unui incident în sat Pachia, comuna Brateș. Echipa de cercetare condusă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna efectuează cercetarea la fața locului. În funcție de concluziile stabilite, se va efectua comunicare publică în legătură cu incidentul menționat”, a transmis Biroul de Presă al IPJ Covasna.

10-01-2024 09:09