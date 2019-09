Adolescenți din Vâlcea, trimiși în judecată pentru viol. Cine erau victimele

Doi adolescenţi, care în urmă cu mai bine de o săptămână ar fi abuzat sexual alţi doi minori în incinta unei baze de agrement din Râmnic, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv.

Dosarul penal întocmit pe numele celor doi tineri, de 14 şi respectiv 15 ani, a fost înaintat spre soluţionare Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, ei fiind acuzaţi că i-ar fi constrâns pe ceilalţi doi minori să întreţină acte sexuale.

„La data de 30.08.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor minori, M.P.F., cercetat sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de viol, prev. de art. 218 alin. 1 şi 3, lit. c) şi f) C.pen., cu aplic. art. 113 şi următoarele C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi M.G.G., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c) şi f) C.pen., cu aplic. art. 113 şi următoarele C.pen.', se arată într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, citat de Agerpres.

Conform rechizitoriului întocmit în acest caz, fapta s-a petrecut în seara de 23 august, în timp ce tinerii se plimbau cu o hidrobicicletă pe lacul de agrement Ostroveni, cei doi adolescenţi acuzaţi de viol ameninţându-i pe ceilalţi doi că îi vor arunca în apă dacă nu acceptă să întreţină relaţii sexuale cu ei.

Adolescenţii au fost reţinuţi de poliţişti pe 24 august, în ziua următoare, magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea dispunând arestarea lor preventivă pentru 15 zile.

