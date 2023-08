Adolescenta care și-a omorât prietena în Mangalia a fost reținută. Victima era plină de răni și îmbrăcată sumar

O altă fată de aceeași vârstă - colega ei, la un hotel de pe litoral, împreună cu care și locuia - a recunoscut duminică seară, la audieri, că a ucis-o.

Un pescar care traversa în zori parcul Tosca din Mangalia a zărit un corp sub o bancă. S-a apropiat și când și-a dat seama ce este a strigat după ajutor.

Pescar: „M-am speriat prima dată când am văzut ca e o ființă umană. Am dat s-o trezesc că poate o fi drogată cine știe... N-a mișcat deloc. Doi băieți din parcare..."Ajutați-mă!"...eram speriat. N-am reacționat să mai sun la salvare”.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii au stabilit că fata era deja moartă.

Bărbat: „Era încercuită de poliție, era o bandă roșie, nu aveai voie să ajungi în zona respectivă”.

Polițiștii au stabilit că este o tânără de 18 ani din Vaslui. Trecătorii au așezat câteva lumânări în locul în care a fost descoperită.

Femeie: „Părinții ăia nu și-au pus întrebarea unde era copilul la ora asta. Păcat, păcat...”

Sunt indicii că nu parcul a fost locul crimei.

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: „E vorba de foarte mult sadism, multa violență pentru a ascunde urmele, poziția ghemuită, în picioarele goale. Nu a murit acolo, a fost adusă”.

Criminaliștii au ridicat de la fața locului mai mult probe. Anchetatorii au audiat-o pe prietena victimei, o tânără tot de 18 ani. Cele două locuiau împreună și lucrau la același hotel din Saturn. S-au certat din cauza iubitului victimei, iar suspecta i-a luat viața tinerei. Ea și-a recunoscut fapta la audieri.

Dată publicare: 07-08-2023 13:06