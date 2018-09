Adolescent din Argeș, mort după majorat. Mesaj misterios postat pe Facebook înainte de tragedie

Caz tragic în Curtea de Argeş: după o petrecere de majorat, un băiat de 16 ani a căzut într-un lac, în timp ce se certa cu sora lui, de 23 de ani.

Un prieten s-a aruncat în apă să-l salveze, însă n-a reuşit să-l aducă la mal. Iar când adolescentul a fost scos de pompieri, a fost prea târziu ca să mai fie readus la viaţă.

Adolescentul de 16 ani se întorcea împreună cu sora lui de 23 de ani şi un prieten de 19 de la un majorat. Pe drum au început să se certe după ce, se pare, sora mai mare i-a reproşat minorului că a consumat alcool. În timpul disputei, cel mic a căzut în lac. Prietenul lui a încercat zadarnic să-l salveze.

Prietenul victimei: "M-am dezbrăcat repede şi am venit după el în apă să-l găsesc. Eu am ieşit, uitaţi, pe aici, m-am urcat pe acolo, pe zidul ăla şi am ieşit.”

Când au văzut că nu-l pot scoate la mal, tinerii au cerut disperaţi ajutor la 112.

Plutonier major Marius Dobrin, ISU Argeș: "Am fost anunţaţi că o persoană s-a aruncat în baraj. După aproximativ 25 de minute de la momentul lansării bărcii, a fost găsită persoana, aceasta se afla în submersie. A fost extrasă de către echipajul de pe barcă şi predată echipajului SMURD, care a început manevrele de resuscitare."

După ce au încercat să-l resusciteze, medicii au fost nevoiţi să declare decesul băiatului de 16 ani. Ca şi cum ar fi avut o presimţire, adolescentul posta în urmă cu câteva zile pe pagina lui de Facebook: "pentru greşelile mele eu plătesc... aşa că nu umbla în apele mele dacă nu ştii să înoţi."

Sora victimei şi prietenul ei au fost transportaţi la spital în stare de şoc şi cu hipotermie. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru moarte suspectă.