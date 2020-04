Acuzațiile lui Florin Cîțu: ”Cine a atacat acest site?” Înscrierile făcute de IMM-uri se reiau de la zero

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a dat vina pe un atac cibernetic pentru blocarea site-ului lansat pentru ajutorul firmelor mici și mijlocii, după ce s-au primit peste 200 de aplicații pe secundă.

”FNGCIMM a prezentat public date care indică un atac informatic asupra site-ului IMM Invest. Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat? Instituțiile statului lucrează în acest moment și cum vom avea informațiile respective le vom prezenta public. Procedura de înregistrare se va relua de la zero. Acest site este un registru economic prin care se analizează doar dacă aplicantul este eligibil și are statut de IMM. Principiul de înscriere în program nu este primul venit, primul servit, iar aplicația rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an. Cel mai important program de susține a IMM-urilor din ultimii 30 de ani va funcționa și va funcționa excelent”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa facebook.

200 de aplicații pe secundă

Portalul imminvest.ro a transmis astăzi că a avut o rată de înscriere de peste 200 aplicații pe secundă încă din primele momente de la deschiderea aplicației: ”Ambele site-uri, www.fngcimm.ro și www.imminvest.ro, au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicației. În etapa de dezvoltare și testare au fost verificate și validate atât condițiile de securitate, cât și condițiile funcționale, în cazul unei sarcini ridicate”.

”Nu mă așteptam la o asemenea ticăloșie”

”Probabil aceleași persoane care aruncă cu noroi în tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM Invest. Nici eu și nici românii onești, care au acum nevoie de aceste resurse nu ne așteptam la o asemenea ticăloșie”, a mai scris Florin Cîțu pe pagina sa de facebook.

”Cel mai amplu program de susține a IMM-urilor”

"Azi, la ora 10:00, am început cel mai amplu program de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii din România, IMM Invest. Printr-un singur click şi completarea unui formular, întreprinderile mici şi mijlocii din România au azi acces la credite garantate pentru investiţii şi capital de lucru garantate cu până la 90%. Astfel, Guvernul României porneşte al treilea program important în această primă fază. După programul cu şomajul tehnic, amânarea ratelor clienţilor la bancă, începem IMM Invest. Acest program este important nu numai prin dimensiune şi caracteristici. Intrăm cu acest program în etapa a doua, etapa de repornire a economiei", a spus ministrul Finanţelor, vineri, la Palatul Victoria.

El a subliniat că, faţă de celelalte două programe, IMM Invest nu are nicio condiţionalitate, ci se adresează tuturor companiilor mici şi mijlocii din România, nu doar celor care au fost afectate de criza de coronavirus.

"Este un program ce poate fi accesat tot timpul anului, dar implicaţiile sunt pe termen lung. Este un program prin care începem repornirea economiei. IMM Invest, alături de programul care se finalizează prin Eximbank pentru companiile mari, similar, sunt primele două măsuri pe care le luam pentru a reporni economia", a precizat Cîţu, citat de Agerpres.

Plafon maxim de garantare de 15 miliarde de lei

”Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei”, a informat Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

Pe site-ul instituției sunt prezentate condițiile de care pot beneficia IMM-urile:

-Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere

-Nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Costurile finanțării sunt subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire

-Nu plătiți comision de rambursare anticipată

-Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru