Acuzații grave pentru Dan Tudorache, fostul edil de la Sectorul 1. Ar fi luat 3,2 milioane de euro mită

După 12 ore de audieri, procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva lui Dan Tudorache, fostul primar de la Sectorul 1. Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influență și spălare de bani.

Fosta lui soție și un apropiat sunt acuzați că au fost complicii primarului, iar cauțiunile cerute de DNA sunt uriașe. Tudorache are șase zile la dispoziție să plătească 1 milion de euro. Fosta soție 200.000 de euro, iar prietenul de familie, 75.000. În caz contrar riscă să fie arestați. În timp ce DNA îl acuză că ar fi obținut ilegal peste 3,2 milioane de euro, fostul primar spune că este nevinovat.

La două zile de când i-au percheziţionat casa şi după o noapte de audieri la sediul DNA, procurorii anticorupţie anunţă că fostul primar Daniel Tudorache, fosta lui soţie şi un apropiat sunt urmăriţi penal şi se află sub control judiciar. Cauţiunile stabilite de procurori, în valoare de 1.275.000 de euro, pentru toţi, sunt pe măsura banilor care ar fi fost obţinuţi ilegal. Peste 3 milioane de euro, acuza anchetatorii, investiţi în diamante, sau depuşi la bănci, case cumpărate şi împrumuturi uriaşe acordate unei persoane.

DNA susţine că are date şi probe care arata că doar în 2016 şi 2017, un apropiat al lui Tudorache ar fi cerut șpagă 10% din contractul pe care un patron îl avea cu o instituţie a primăriei. În schimb, omul de afaceri ar fi obţinut desfăşurarea contractului în condiţii cât mai bune. Tot DNA afirmă că Daniel Tudorache s-ar fi întâlnit chiar cu patronul şi i-ar fi spus că cel care a cerut comisionul e omul lui.

Tudorache câștiga legal cam 1.000 de euro pe lună

DNA face o acuzaţie extrem de gravă la adresa lui Tudorache. Deşi, în mod legal, câştiga doar vreo mie de euro pe lună, timp de zece ani, cât a ocupat funcţii publice, fostul primar ar fi ascuns prin intermediul soţiei şi al menajerei sale sume în lei şi în valută, care ajung la 3,2 milioane de euro. Banii ar fi fost spălaţi prin achiziţii sigure de articole de lux şi imobile."

Depunerile la bancă în bani gheaţă erau preferate, potrivit DNA: sute de mii de lei şi de euro, dar şi casele cumpărate cu banii jos, erau o soluţie pentru albirea banilor. Potrivit procurorilor DNA, se adaugă şi împrumutarea unei persoane, de către fosta soţie a fostului primar, cu aproape un milion de euro. Aurul şi pietrele preţioase ar fi fost şi ele cumpărate cu banii obţinuţi ilegal, susţin anchetatorii: inele şi diamante de sute de mii de euro.

Din această cauză, procurorii au cerut drept cauţiuni nişte sume care dau ameţeli oamenilor obişnuiţi. Dan Tudorache, fosta soţie şi un prieten au șase zile la dispoziţie să plătească un milion de euro, respectiv 200.000 de euro şi 75.000 euro, cauţiune.



Ce se întâmplă cu cauțiunea



Mihai Drăgan, avocatul lui Dan Tudorache: „Neplata cu rea credinţă a cauţiunii atrage după sine arestul preventiv al acuzatului. Cauţiunea reprezintă o garanţie că inculpatul respectă ce i s-a impus: să se prezinte săptămânal la poliţie şi să nu părăsească teritoriul administrativ stabilit de procurori. Dacă sunt încălcate reguli, cauţiunea se confiscă. Cauţiunea se cheltuie, de asemenea, dacă în urma condamnării definitive trebuie plătite despăgubiri civile."

Teoretic, numai dacă nu ar plăti cauţiunea, şi doar în momentul în care procurorii ar cere arestarea sa, judecătorul ar putea respinge obligaţia de plată a cauţiunii sau ar putea stabili o sumă mai mică pentru Dan Tudorache.

Fostul primar a anunţat că s-a suspendat din PSD. El candidează pentru un post parlamentar şi este al doilea pe lista PSD Bucureşti pentru Camera Deputaţilor.

Tudorache nu a putut fi contactat de Ştirile PROTV pentru a-şi spune punctul de vedere, dar, a reacţionat pe contul său oficial de Facebook.

„Sunt nevinovat și sper ca Justiția să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, așa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiție și voi contribui activ la aflarea adevărului. Totuşi, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgență, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare!"