Acuzații grave la adresa clinicii unde mai multe vedete au fost operate. ”Uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu”

Autorităţile formulează acuzaţii grave şi la adresa patronilor şi angajaţilor unei clinici din Capitală, frecventată de multe persoane din lumea mondenă.

Potrivit anchetatorilor, acolo ar fi fost făcute ilegal operaţii şi proceduri estetice, de către persoane care nu ar fi avut pregătirea medicală necesară. Există şi victime care au avut de suferit. Cei implicaţi colaborau şi cu alte clinici din ţară, sau din străinătate, unde mergeau să opereze fără drept, susţin procurorii. Ei au descins în forţă joi, atât în Capitală, cât şi în 24 de judeţe.

Dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice au început percheziţiile la sediul din Bucureşti.

Activitatea nu a fost însă întreruptă, iar clientele continuau să vină şi să plece cu toate că medicii sunt vizaţi în prezent de infracţiuni grave: vătămare corporală şi exercitarea fără drept a profesiei.

Cel puţin trei persoane publice au făcut plâgeri penale şi susţin că medici de la această clinică le-au vătămat, în urma unor intervenţii nereuşite la nivelul sânilor, feselor şi al feței. Una dintre cliente a rămas, de exemplu, cu tenul ars. Ea spune că medicul i-a aplicat pe faţă o substanţă chimică ce ar fi trebuit de fapt să o ajute să scape de acnee. Dar nu s-a întâmplat aşa.

Printr-o experienţă neplăcută a trecut şi Simona Traşca. Recent aceasta a suferit o lipoaspiraţie a bărbiei.

Simona Trașcă, fostă pacientă: "Am simţit dureri foarte mari, îţi dai seama, mai ales în timpul operaţiei. La un moment dat aici uitase să îmi pună anestezie şi m-a tăiat pe viu şi i-am zis, adică era conştientă. Am fost la ei acum, nu am reuşit decât să mă cert cu doctorul respectiv, m-au consultat încă două doctorițe acolo, au zis că într-adevăr am dreptate şi aia e rămâi cu dreptatea în mână şi la revedere! A fost trauamtizant."

Cel puţin 3 medici au intrat în atenţia anchetatorilor, care susţin că angajaţii clinicii făceau un adevărat turneu naţional. Astfel, au ajuns să colaboreze cu clinici din 24 de judeţe.

Percheziţii similare au avut loc în Iaşi, dar şi la Buzău, la restaurantul celui care deţine clinica din Capitală.

Pe site reprezentanţii clinicii nu dau nicio garanţie pentru intervenţii şi scriu negru pe alb că "rezultatele pot varia de la o persoană la alta.”

Cei de la clinica se folosesc de imaginea unor persoane cunoscute ca să atragă doritori. În cazul Biancăi Dragusanu, fără acordul ei.

Bianca Drăgușanu: "Eu nu am avut niciodată vreo intervenţie la această clinică, am fost rugată acum câțiva ani de o bună prietenă de-ale mele, fostă iubită a patronului, să fac două postari, să-mi fac două poze în incinta unui spaţiu al acestei clinici. Mi se pare la fel de ilegal să profite de imaginea şi să îşi promoveze serviciile care nu ştiu ce calitate au şi cum sunt pe numele meu."

Am încercat să-i contactăm pe reprezentanţii clinicii, care nu au dorit deocamdată să facă declaraţii. Singura care ne-a dat detalii a fost una dintre angajate.

Până acum 7 persoane au fost conduse la audieri la sediul IGPR. Pe lângă plângerile care vizează sănătatea pacienţilor, cei implicaţi sunt acuzaţi şi de evaziune fiscală şi spălare de bani.