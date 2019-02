Actriţa Maria Teslaru a murit. Oana Pellea: ”Mi s-a rupt sufletul când am auzit”

Facebook.com

Actriţa Maria Teslaru a murit la vârsta de 63 de ani, anunţă Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti.

"Cu profundă durere, colegii din Teatrul Naţional I.L.Caragiale din Bucureşti se despart astăzi de cea care le-a fost colegă şi prietenă, parteneră de scenă şi încântătoare actriţă Maria Teslaru. De la „Trilogia antică” la „Burghezul gentilom”, fiecare spectacol în care a jucat din 1990 încoace pe scenele TNB va rămâne atins de talentul şi de harul său. Vocea sa puternică şi caldă va răsuna în continuare în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o! Colectivul TNB transmite condoleanţe familiei îndurerate!", este mesajul publicat pe pagina de Facebook a TNB.

Oana Pellea a scris la despărţirea de prietena sa: "Atât de superbă, de bună, de minunată... cu umor, talent, inteligenţă, forţă. Mi s-a rupt sufletul când am auzit că a plecat. Azi. Marie, ai luat cu tine toată tinereţea mea de la Piatra Neamţ, pe care am împărţit-o cu tine, om minunat! Frumoasă Marie, cea plină de viaţă, drum bun! Să bucuri cerul cum ne-ai bucurat pe noi. Te iubesc şi Dumnezeu să-ţi ţină sufletul în palma LUI. Cum eşti în fotografia asta, aşa te ţin minte pe străzile din Piatra când ne-am întâlnit şi când am rămas uimită de splendoarea fiinţei tale".

Maria Teslaru s-a născut pe 12 aprilie 1955 la Buhuşi, în judeţul Bacău. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia actorie, promoţia 1977, clasa profesor Octavian Cotescu şi Institutul de Teatru din Târgu Mureş, secţia actorie, clasa profesor Constantin Codrescu, promoţia 1980.

Roluri la TNB

Dorimene/ Lady D`or - „Burghezul gentilom" după J.B.P. Molière, regia Petrică Ionescu, 2006

Marotta - „Patimile Sfântului Tommaso d`Aquino" după Alex Mihai Stoenescu, regia Grigore Gonţa, 2005

Jeanetta - „Coada" de Paul Everac, regia Paul Everac, 2004

Svetlana K, Refugiată din Tadjikistan - „Povestiri din zona interzisă" după romanul „Rugăciune pentru Cernobîl" de Svetlana Alexievici, regia Tudor Ţepeneag, 2004

Lena - „Biroul informaţii eterne" de Mircea Radu Iacoban, regia Mihai Manolescu, 2002

Guvernanta - „Omul din La Mancha" de Dale Wasserman, regia Ion Cojar, 2000

Mama - „Năluca" de Fănuş Neagu, Lucian Chişu, Dan Micu, regia Dan Micu, 1998

Cântăreaţa - „Boabe de rouă pe frunza de lotus în bătaia lunii" de Nicolae Mateescu, regia Gelu Colceag, 1998

Doamna elegantă - „Roberto Zucco" de Bernard Marie Koltes, regia Felix Alexa, 1995

Cântăreaţa de operă - „Ghetto" de Joshua Sobol, regia Victor Ioan Frunză, 1993

Maria - „Paiaţa soseşte la timp" de Fănuş Neagu, regia George Motoi, 1993

Sofia Egorovna - „Platonov" de A.P. Cehov, regia Ivan Helmer, 1992

Zeiţa Iris - „Păsările" după Aristofan, regia Niky Wolcz, 1991

Clevetici - „Patrihoţii" după Vasile Alecsandri, regia Mihai Manolescu, 1991

Moment ţigănesc rusesc - „Audiţia", regia Andrei Şerban, 1991

Nutrix, Athena, Electra - „Trilogia antică" după Euripide, Sofocle, Seneca, regia Andrei Şerban, 1990

A apărut în filmele “Kira Kiralina”, regia Dan Piţa, 2014, “Funeralii fericite”, regia Horaţiu Mălăele, 2013, “Din dragoste cu cele mai bune intenţii”, regia Adrian Sitaru, 2011, „Binecuvântată fii, închisoare", regia Nicolae Mărgineanu, 2002, “Aceeaşi gară pentru doi”, regia Radu Potcoavă, 2002, „Natures mortes", regia Patrick Malakian (Franţa), 2000, “Senso di colpa”, regia Massimo Spano, 2000, “Le record”, regia Edwin Baily, 1995, „Crucea de piatră", regia Andrei Blaier, 1993, “Întunecare” după Cezar Petrescu, regia Alexandru Tatos, 1985.

În televiziune, a fost Elvira Popeangă din “State de România”, ProTV, 2009, America Sprânceană din „Clanul Sprânceană", serial TV, Antena 1, 2007, Mama Carlei din „La Urgenţă", serial TV, regia Andrei Zincă, TVR 1, 2006.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer