Acordarea unui stimulent de 1.000 € pentru donatorii de plasmă vindecaţi de COVID-19, adoptată de CGMB

Proiectul "Donează plasmă, salvează viaţă", care prevede acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere, a fost adoptat joi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţa, la începutul săptămânii, că va introduce pe ordinea de zi a şedinţei de joi a CGMB un proiect în baza căruia pacienţii trataţi de COVID-19 care donează plasmă ar urma să beneficieze de un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă sau pentru medicamente.

"Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, împreună cu medicii de la Administraţia Spitalelor, pe care îl voi adăuga joi pe ordinea de zi a Consiliului General. În esenţă, este vorba despre convingerea cât mai multor pacienţi trataţi să fie salvatorii celor care suferă, prin întâlniri, discuţii, argumente umanitare. În plus, la acest efort vom adăuga şi un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă şi/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului, dar şi alte produse necesare", a scris Firea, marţi, pe Facebook.

Ea menţiona că, în mod normal, legislaţia privind donarea nu prevede şi stimulente financiare, dar pandemia de COVID-19 reprezintă o situaţie de excepţie.

"Suntem în pandemie, deci într-o situaţie excepţională. Chiar dacă, în timpuri normale, legislaţia privind donarea nu prevede şi stimulente financiare, acum suntem într-o situaţie de excepţie. Prin urmare, este nevoie de o excepţie de la lege, pentru a salva cât mai multe vieţi! Nu cred că ar fi normal să ne încurcăm în prea multe detalii birocratice şi cutumiare, atunci când este vorba despre un interes superior: salvarea românilor care suferă de o formă severă a infecţiei COVID-19", a susţinut primarul general.