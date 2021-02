Accident tragic în București. Cine este polițistul care a murit chiar în fața Parlamentului

Un polițist a murit aseară într-un accident de circulație, în fața Casei Poporului.

Motocicleta condusă de agent a izbit puternic un autoturism, iar impactul i-a fost fatal.

Poliţistul de 30 de ani, din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, era în timpul său liber aseară, iar drumul i s-a oprit brusc pe Bulevardul Libertăţii. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, agentul ar fi accelerat, dar, în momentul în care a ajuns la semafor, pentru că se făcuse galben, a frânat și s-a ridicat pe roata din față, iar vehiculul a fost scăpat de sub control.

În acea clipă a intrat în mașina care înaintase pe culoarea verde, dinspre Bulevardul Unirii, după cum arată primele date. În urma impactului a fost acroşată şi o bicicletă.

Polițist: "Când am ajuns, eram alături de colegul meu, am văzut o motocicletă, o mașină și o bicicletă. M-a șocat, sincer m-a șocat, mai ales când am văzut motorul, care era praf”.

Motociclistul, aruncat pe şosea, a fost rănit grav, deşi purta echipament de protecţie. El a fost resuscitat minute în şir de echipajul medical. În ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a putut fi salvat.

La fața locului, cei care l-au cunoscut pe poliţistul ce a avut parte de un sfârşit brutal au aprins candele.

Polițist: "Nimeni nu își dorește să vadă așa ceva, pentru că e dureros, chiar e dureros să vezi așa ceva, e trist, îți dă o stare destul de... te face să te gândești de două ori”.

Bărbatul aflat la volan a fost supus probei cu etilotestul și nu consumase băuturi alcoolice. El a fost dus la audieri. Anchetatorii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.