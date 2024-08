Accident teribil pe o șosea din Mureș. Două mașini s-au ciocnit frontal. Patru persoane au fost grav rănite

A fost nevoie de intervenția echipajelor de la descarcerare. În ajutor a fost trimis și un elicopter SMURD.

În urma impactului devastator, care a avut loc pe Drumul Naţional 15, în apropiere de oraşul Iernut, cele două maşini au fost serios avariate, una fiind aruncată pe câmp.

După cum povestesc martorii, unul dintre şoferi ar fi vrut să depăşească un alt vehicul şi a lovit frontal autoturismul care circulă pe celălalt sens de mers.



Martor: "Abia am reușit să sun la 112, am reușit să salvez o doamnă, mai era o doamnă în spate la mașina gri, am reușit să sparg geamul și să o scot afară pe dânsa. Am fugit la cealată mașină şi atunci am realizat că aia sunt mult mai grav. Bătrânul nu mai vorbea, nu mai răspundea la nimic. A fost ceva teribil, groaznic".



Pompierii ajunşi imediat au venit în ajutorul victimelor.

Chețan Adrian Nicușor, detașamentul de pompieri Târnăveni: "S-a intervenit pentru descarcerarea a trei victime încarcerate de cod roșu din ambele autoturisme. A mai rezultat o victimă de cod galben. Intervenția a fost dificilă datorită poziției autovehiculului, fiind răsturnat în afara părții carosabile".

Unul dintre conducătorii auto, rănit grav, a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD. Celelalte trei persoane au fost preluate de ambulante.

Alexandra Luca , purtător de cuvânt: "Din primele informații, coliziunea s-a produs frontal, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, între un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani și un alt autoturism, condus din sensul opus, de un bărbat de 54 de ani".

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.



