Accident teribil în Iași. Doi tineri au fost la un pas să își piardă viața după au intrat cu mașina într-o basculantă

Au fost scoşi cu greu din caroseria distrusă, iar şoferul a fost resuscitat.

Pe șosea criminaliștii nu au găsit urme de frânare.

Unul dintre paznicii șantierului a fost cel care a sunat la 112 și a dat alarma, cu puțin înainte de ora 23.

Martor: „El a venit din partea asta şi am auzit o bubuitură şi atât, eram afară, aici. Am ieşit, m-am dus, m-am uitat, nu am văzut nimic în maşină, nu se vedea nimic. Nici nu a frânat, cu aceeaşi viteză s-a izbit şi s-a buşit.”

Ambele victime, în vârstă de 20 de ani, au fost scoase cu greu din mașină și transportate la spitalul județean Sfântul Spiridon, în stare gravă. Șoferul a fost găsit în stop cardio-respirator. Din fericire, în cele din urmă a răspuns manevrelor de resuscitare.

Mai multe echipaje de pompieri, SMURD și de la Ambulanță au intervenit la locul accidentului.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „La sosirea salvatorilor la locul evenimentului rutier, în autoturism se aflau 2 victime încarcerate, bărbaţi, de aproximativ 20 de ani. După descarcerare, şoferului i-au fost aplicate manevrele de resuscitare”. ”

Din mașină nu a mai rămas mare lucru, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cel mai probabil, accidentul s-a produs din cauza neatenției la volan și vitezei excesive.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 19-10-2022 07:29