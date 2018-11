Accident șocant în Formula 3. O tânără pilot și-a fracturat coloana. FOTO

Accidentul s-a produs în turul patru al cursei, când, la un viraj, monopostul condus de Florsch a intrat în plină viteză în zidul de protecţie a mai precizat Mirror.

Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix. "No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given." #SophiaFloersch #MacauGP #MacauGrandPrix #Formula3 pic.twitter.com/wG0SKVqJiz

În urma accidentului adolescenta a suferit o fractură la coloană vertebrală.

Spitalul din Macau a anunţat că sportiva este conştientă şi în afara pericolului.

Foto: Sophia Florsch

Ulterior accidentului, Sophia Florsch a postat un mesaj pe Twitter, în care a anunţat că se simte bine şi că va fi supusă unei intervenţii chirurgicale.

“Vreau doar să vă anunţ că sunt bine, dar voi fi operată mâine dimineaţă. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere”, a scris ea.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.