Accident între o ambulanță și un taxi, în Târgoviște. Cei doi șoferi au variante diferite

Ambulanţierul povesteşte că se îndrepta către unitatea de primiri urgenţe, cu un pacient suferind, iar într-o depășire taximetrul din fața sa a virat la stânga, fără să semnalizeze şi fără să se asigure.

Taximetristul spune însă că a respectat legea, dar că ambulanţa ar fi venit cu viteză și fără să aibă semnalele acustice în funcţiune. Din acest motiv nu a observat-o.

În urma impactului violent, taximetrul a fost proiectat într-o maşină parcată.

Accidentul s-a petrecut în fața cimitirului Suseni, din Târgoviște, în timp ce echipajul de la Ambulanţă se grăbea să ducă un pensionar la spital.

Gabriel Păun, asistent ambulanţa avariată: Eram în spate cu pacientul, i-am acordat îngrijirile care se cuveneau pe timpul transportului.

Reporter: Era o urgenţă?

Asistent: Da.

Reporter: Ce prezenta pacientul?

Asistent: Este o colică renală acutizată, cu dureri, cu vărsături.

Şoferul ambulanţei spune că avea atât sirena, cât şi luminile în funcţiune, aşa cum prevede legea, şi nu înţelege de ce taximetristul a intrat pe banda din stânga, deşi ambulanţa intrase deja în depăşire.

Ionut Bădicioiu, şofer ambulanţă: „Eram în misiune, l-am depăşit în intersecţia care se vede în spatele meu. El, posibil nu a fost atent, că era cu căştile în urechi, l-am depăşit şi el voia să facă stânga, nu avea semnal, nimic. A intrat în lateralul ambulanţei. Eram trecut de el și decât s-a auzit o bușitură pe lateral dintr-o dată”.

Taximetristul, de 64 de ani, era singur în autoturism. El are altă variantă.

Gheorghe Păunescu, taximetrist: „Am semnalizat, eram pe margine, pe centru, oprit şi semnalizat. Când să virez în stânga n-am văzut salvare, nimic, nu a avut semnalele, decât acum, lumina”.

În urma izbiturii puternice, taximetrul a lovit o a treia maşină, parcată.

Gabriel David, proprietarul maşinii parcate: „Eram la cimitir, am aprins nişte lumânări şi când am ieşit am găsit maşina... Nu știu, cred că nu a auzit sirena la salvare”.

Pacientul care se afla în ambulanţă a fost preluat de un alt echipaj şi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe. Între timp, la faţa locului, şoferul taximetrului a primit îngrijiri medicale, dar a refuzat să fie dus la spital. Poliţiştii urmează să stabilească exact cine se face vinovat de producerea accidentului.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 14-11-2022 07:29