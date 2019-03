Accident în lanț în Bistrița-Năsăud. O întreagă familie a ajuns la spital

Pro TV

Un carambol în care au fost implicate trei maşini s-a produs luni pe Drumul Naţional 17, în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Un autoturism a fost lovit din spate de o autoutilitară, a cărei remorcă a lovit un al treilea vehicul.

Prima maşină a fost aruncată într-un şanţ şi toate cele 4 persoane aflate la bord au ajuns la spital.

Șoferul de 47 de ani din județul Botoșani s-a angajat într-o depășire, când cele două mașini din fața lui au oprit la o trecere de pietoni. A frânat și el, dar din spate venea cu viteză o autoutilitară cu remorcă, condusă de un șofer de 25 de ani din Republica Moldova. Impactul a fost inevitabil.

„Au sărit prin aer, au vrut să depășească. Nu știu, nu îmi dau seama ce s-a întâmplat”, a spus șoferul care a oprit la trecerea de pietoni.

În urmă impactului, autoturismul bărbatului de 47 de ani a fost aruncat în șanț, iar remorcă autoutilitarei a lovit una dintre mașinile oprite la trecerea de pietoni.

„A venit Ford-ul, a văzut probabil târziu trecerea de pietoni și a frânat brusc. A venit VW, dubă care l-a lovit în spate și având remorcă după el, m-a lovit și pe mine”, spune șoferul care s-a ales cu mașina lovită.

Șoferul de 47 de ani, soția lui și cele două fiice gemene de 11 ani au ajuns la spital, din fericire doar cu răni ușoare.

„Conducătorul unei autotilitare înmatriculate în Republica Moldova, la o trecere de pietoni nu a acordat o distanță corespunzătoare în mers fapt care a dus la coluziune cu mașinile din fața sa și care au oprit pentru acordarea de prioritate pietonilor angajați în traversare. Am constatat că sunt urme foarte mari de frânare și am efectuat măsurători la microbuz și am constatat că sunt peste 56 de metri de frânare, fapt ce indică o viteză foarte mare față de limita legală”, a declarat Doru Nemeș, Poliția Rutieră Bistrița Năsăud.

Cei trei șoferi au fost testați cu etilostestul, însă niciunul nu consumase alcool.

