Accident în Capitală. Doi polițiști în timpul liber, accidentați de un șofer beat

„La data de 08.11.2024, în jurul orei 04.25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Beijing, din Sectorul 1. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecţia cu Şos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă şi a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecţie la culoarea roşie a semaforului”, a transmis, vineri, Brigada Rutieră a Capitalei.

Maşina în care se aflau a fost lovită de un vehicul în timp ce stătea la semafor. Sursa citată a precizat că două persoane au fost rănite, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani şi un pasager, femeie vârstă de 24 de ani, ambii poliţişti aflaţi în timpul liber, care au fost transportaţi la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale.

„Conducătorii de autovehicule au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate find 0 pentru conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, respectiv 0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru celălalt conducător de autovehicul. În acest context, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost condus la sediul INML pentru recoltarea mostrelor biologice”, a mai transmis sursa citată.

Dosar penal pentru pentru șoferul beat

Poliţiştii au deschis un dosar penal, în care se fac cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

„În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmmis sursa citată.

