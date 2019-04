Accident grav provocat de o șoferiță începătoare. O femeie este în stare critică

Pro TV

Un grav accident s-a petrecut joi, în judeţul Dâmboviţa, din cauza ploii.

O şoferiţă începătoare, în vârstă de 21 de ani, a apăsat prea mult pedala de acceleraţie, fără să ţină seama de asfaltul ud, iar într-o curbă s-a răsturnat, rănind grav o femeie de 71 de ani care mergea spre casă.

Victima este în stare critică, iar medicii sunt rezervaţi cu privire la şansele ei de supravieţuire.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 61, în satul Greci, judeţul Dâmboviţa. Femeia, în vârstă de 71 de ani, mergea spre casă după ce şi-a vizitat unul dintre copii. În dreptul şcolii din localitate, bătrâna a fost lovită de o maşină care a derapat în curbă şi apoi s-a răsturnat. Tânăra aflată la volan are 21 de ani şi abia şi-a luat carnetul.

Șoferiță: "M-a furat spatele. Nu am văzut-o la timp. Am văzut-o foarte târziu! În momentul în care am frânat n-am mai putut să fac absolut nimic."

Rudele şi cunoscuţii femeii au venit imediat la faţa locului.

Soțul victimei: "O fi avut viteză, curba e periculoasă, la 90 de grade. A lovit-o şi a azvârlit-o în şanţ. Trebuie să meargă mai uşor, mai calm, până prinzi experiență."

Vecinii femeii sunt îngroziţi şi susţin că nu este prima dată când asemenea accidente se petrec la ei în sat.

Femeia a fost transportată la un spital din Bucureşti, unde medicii fac eforturi să o ţină în viaţă.

Șoferiţa este cercetată penal pentru vătămare corporală din culpă.

