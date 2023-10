Accident cumplit în Timișoara. Un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital. Cum s-a petrecut tragedia

Șoferița ar fi patruns pe sensul opus de mers, potrivit unui comunicat al Poliției. Impactul a fost atât de puternic încât mașina condusă de victimă s-a făcut praf.

La volanul mașinii azvârlite în șanț se afla un șofer de 58 de ani, angajat al unui restaurant din zonă. Bărbatul se îndrepta spre o adresă unde trebuia să facă o livrare, când a fost lovit de o mașină, condusă de o șoferiță de 48 de ani.

Martor: „Nu am văzut decât domnu cu mașina respectivă efectuând o manevră de întoarcere. Am mers să vedem doamna cum este. Am văzut că este bine. Ne-am dus la domul, am încercat să-l strigăm.

Reporter: Era inconștient.

Martor: Da, exact. ”

Un comunicat al poliției arată că accidentul s-a produs după ce femeia ar fi intrat pe sensul opus de mers. Impactul a fost deosebit de violent.

Bărbatul a fost scos dintre fiare de pompieri și a murit la scurt timp în brațele medicilor.

Paul Morar, șef gardă intervenție detașament 1, ISU Timiș: „Ambii conducători erau blocați în mașini. Cel din mașina răsturnată era încarcerat, iar persoana de sex feminin era blocată. A fost descarcerată și predată către ambulanța SMURD.”

Șoferița era în drum spre Aeroportul Internațional din Timișoara, unde lucrează, când s-a produs nenorocirea.

Cumnatul femeii: „E cumnata mea și venea să meargă la Aeroport, la serviciu. Dar din direcția aia venea, că ea are traseu pe acolo.

Reporter: Cum se simte?

Cumnatul femeii: O doare spatele, atât. ”

În urma accidentului s-au format cozi pe ambele sensuri de mers.

Reporter: „De cât timp stați?

Bărbat: Nu știu, cam o oră, cam așa. ”

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 30-10-2023 07:50