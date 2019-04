A vrut să se răzbune pe fosta soție și a incendiat locuința. ”A crezut că mă culc și iau foc”

Panică printre locatarii unui bloc din Cluj Napoca. O explozie puternică le-a zguduit marți seară apartamentele, după ce un bărbat a vrut să se răzbune pe fosta soţie.

Cu ajutorul a două butelii, suspectul a intrat în casa femeii și a provocat o deflagraţie care i-a îngrozit pe vecini.

Din fericire, nimeni nu se afla în locuinţa și nici apartamentele vecinilor nu au fost afectate.

Sătulă de violenţă bărbatului, femeia povesteşte că a fost nevoită să se mute în chirie. Apoi, şi-a cerut drepturile în instanţă, iar locuinţa conjugală i-a revenit ei, astfel bărbatul s-a văzut nevoit să plece.

Marioara Mut: "Am venit cu executorul şi cu doi jandarmi şi am făcut evacuarea. S-o rugat ca să-l mai las câteva zile. O fost pregătit, o spart geamul la balcon şi o pus două butelii în camere o crezut că mă duc să mă culc şi să iau foc şi o dat foc la apartament."

Vecinii povestesc că zgomotul a fost atât de puternic, încât toţi locatarii s-au îngrozit.

Mai mult, aceştia susţin că bărbatul era extrem de violent şi îşi bătea des fosta soţie.

"Perete în perete stau cu ei, câte nopţi nu am dormit din cauza lor, ca o bătea şi zbiera femeie-sa şi o fugit de nu ştiu câte ori la mine acasă”, a spus un vecin.

Din fericire, în apartament nu se afla nimeni, iar martorii povestesc că l-au văzut pe bărbat când a sărit pe geamul din spate.

Femeia intenţiona să se mute în apartament la sfârşitul săptămânii, însă deflagraţia a distrus tot interiorul. Celelalte apartamente nu au fost, însă, afectate.

