Goana după diplomă. Românii care își dau seama după facultate că vor să facă altceva

Unul din trei tineri din România lucrează în alt domeniu faţă de pregătirea din liceu sau facultate. Asta arată datele Eurostat, care plasează ţara noastră în coada clasamentului, după Slovacia.

Specialiştii în educaţie spun că tinerii nu sunt îndrumaţi corespunzător din şcoală şi mulţi aleg să facă studii doar pentru diplomă, nu pentru o meserie pe care să o practice.

Andrei a terminat Facultatea de Studii Europene din Cluj. De când a absolvit, lucrează ca frizer.

Andrei Tătaru, frizer: „Am terminat secţia de management, puteam să mă duc pe orice ține de management, administrare, dar am ales asta. A fost şi o pasiune, dar am primit şi specializare de la colegi aici."

Bogdan a terminat dreptul şi acum lucrează în IT, unde face conţinut pentru site-uri.

Bogdan Popovici, angajat firmă de IT: „Procesul e mult mai uşor în IT decât cel pe care l-aş fi parcurs dacă voiam să mă îndrept spre domeniul în care am terminat facultatea. Se fac traininguri cu toţi cei care încep."

Sunt mii de astfel de cazuri în toată ţara. Potrivit Eurostat, 35 la sută dintre persoanele cu vârste între 15 şi 34 de ani lucrează în alt domeniu faţă de cel studiat. Ceea ce ne situează la coada clasamentului european, după Slovacia.

Elevii ar trebui îndrumați din școala generală

Specialiştii de pe piaţa muncii atrag din nou atenţia că elevii ar trebui îndrumaţi încă din şcoala generală. Iar oferta de învăţământ să fie aliniata cu cerere de pe piaţa muncii.

Lucian Fanea, economist: „De mai bine de 10 ani, peste 70% dintre cei care termină o facultate nu profesează în domeniul în care s-au pregătit. Dau la o facultate să aibă o diplomă şi nu neapărat să urmeze o meserie. În şcoala primară, în liceu, nimeni nu se ocupă în momentul de faţă să te focalizeze pe ce abilităţi ai tu, să canalizeze spre acea profesie pentru a putea fi capabil să o faci cu brio."

Din această cauză se înmulţesc şi studenţii care abandonează facultatea.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB Cluj: „Consilierea încă din timpul liceului ar ajuta mult la reducerea acestui fenomen. Noi facem acest lucru în momentul în care mergem cu promovarea universităţii în liceu, dar nu este suficient."

Mulţi angajatori investesc acum bani şi timp în pregătirea celor pe care vor să îi angajeze şi nu au experienţa necesară.

Dragos Negu, proprietar frizerie: „Avem pe care i-am învăţat de la 0 şi avem pe care i-am luat de la un nivel şi îi ajutăm să îi ducem mai sus."

Mircea Buteanu, proprietar local: „Am un tânăr care lucrează pe partea de evenimente şi a absolvit sport, am avut un medic, care îşi făcea specializarea şi făcea şi acest job. Unii dintre ei au rămas."

În alte ţări, precum Franţa sau Germania, elevii sunt ajutaţi de mici să identifice abilităţile pe care le deţin şi imediat după ce termină clasa a 8-a, se specializează în domeniul în care doresc să lucreze.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!