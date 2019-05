A murit în spital, dar familia nu a știut nimic. „Un medic a luat curajul şi mi-a spus”

Şoc pentru cinci surori din Târgu Mureş a căror mama a fost internată în Spitalul de Urgenţă din oraş. Femeia s-a stins, săptămâna trecută, însă, susţin rudele, nimeni nu i-a anunţat pe bieţii oameni.

Fetele pacientei s-au dus să o viziteze şi aşa au aflat că mama lor murise de două zile. Revoltate, rudele au cerut explicaţii, însă medicii le-au spus că le-ar fi rătăcit datele de contact.

Femeia de 64 de ani a ajuns la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş în dată de 3 aprilie cu probleme majore de sănătate. A fost dusă imediat în secţia de terapie intesivă, unde a rămas în comă indusă.

Cu toate acestea, familia îi era alături şi era vizitată zilnic de fiicele sale. Ultima dată au văzut-o chiar de 1 mai.

„Eu în fiecare zi am fost, doar vineri nu am fost şi atunci s-a întâmplat nenorocirea”, a spus fiica femeii.

Femeia a murit în următoarea zi însă familia susţine că nu a fost anunţată. Fiicele ei s-au dus duminică să o viziteze şi au avut parte de şocul vieţii lor.

În salonul în care trebuia să fie mama lor nu mai era nimeni. Femeia murise cu 48 de ore înainte fără ca nimeni din familie să nu ştie nimic.

„Vineri nu am fost, duminică ne am dus la ea... a intrat sora mea cea mare care a coborât plângând ca mama a decedat... Am zis sigur a fost mutată într-o altă încăpere. M-am dus la ea în salon, nu era, ea era altcineva.... când am întrebat toată lumea a tăcut din gură nimeni nu a zis nimic, după aia un medic a luat curajul şi mi-a spus că a decedat … am zis asta este o greşeală. Ni s-a zis că nu am lăsat nici un act nici un număr de telefon şi asta este, când am zis că v-am lăsat, au zis că păi pe fiţuici, că fiţuicile se pierd”, a spus fiica femeii, Vajda Ingrid.

„Mama a stat o lună şi câteva zile în spital, ne-am dus mai des să o vizităm indiferent în ce stare era zilnic vorbeam cu medicii care se ocupau de ea. A început toată lumea să dea vina unul pe celelat, nu ni se pare normal şi vrem să se facă drepate, pe mama nu o putem aduce înapoi dar vrem ca alţii să nu o păţească aşa … ce am trăit noi până acum”, spune fiica femeii, Timea Ingrid.

Familia acuza spitalul de neglijenţa şi spune că medicii au lăsat să se înţeleagă că le-a fi rătăcit datele de contact. Şi poliţia a fost sesizată.

„Poliţia municipiului Târgu Mureş a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că mama acesteia a decedat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă târgu mureş, în dată de 3 mai anul curent şi nu ar fi anunţat de către personalul medical cu privire la acest aspect”, a declarat Emanuela Rugină, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Familia a depus o sesizare şi la colegiul medicilor şi aşteaptă să primească un răspuns. Contactaţi de ŞTIRILE PROTV, cei din conducerea spiţatului nu au făcut până în acest moment nici o declaraţie.

