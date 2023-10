A început pelerinajul Sfintei Parascheva din Iași. Sunt oameni care vin an de an, unii chiar de patru decenii

Sunt oameni care vin an de an, unii chiar de patru decenii. O parte a trecut deja pe la raclă vineri seară, cât încă era așezată în Catedrală.

Peste 7.000 de credincioși veniți din toate colțurile țării, au trecut, sâmbătă, prin fața baldachinului din Catedrala Mitropolitană din Iași, și s-au rugat la Sfânta Parascheva.

Pelerin: „Cât se poate, în fiecare an, de peste 20 de ani. Trebuie să avem evlavie, să ne apere în zilele de astăzi”.

Reporter: Tu ce simți după ce te rogi?

Pelerin: „O stare de nedescris”.

Pelerin: „E primul an când vin. E frumos, liniștitor. Ne rugăm pentru sănătate, pace”.

Au fost oameni de toate vârstele, inclusiv copii.

Pelerin: „Special venim să ne rugăm pentru sănătatea copiilor, pentru luminarea minților conducătorilor noștri, sănătate la toată lumea. Să fie liniște și pace”.

Dosoftei Șcheiul, Mare Ecleziarh la Catedrala Mitropolitană din Iași: „Cam de două săptămâni au venit în număr mare să se închine, cei mai de departe au venit mai din timp. Autocare din toate țara”.

Oamenii au putut trece pe la raclă, în Catedrala, până la ora 21. Apoi, credincioșii s-au așezat la rând în afara lăcășului de cult și au așteptat ca moaștele Cuvioasei să fie mutate în baldachinul din curtea bisericii. Pentru mulți este deja o tradiție să vină în pelerinaj la Iași, să se roage la sfânta considerată Ocrotitoarea Moldovei.

Pelerin: „Ne-am pornit la amiază, la 12. Știm regula și așa venim mereu când scoate sfânta, noi suntem printre primele. Eram tânără când am venit prima dată, în 43 de ani, doi ani am lipsit. Am venit cu copilul mic în brațe, acum el are 45 de ani și eu vin cu scăunelul și cu nepoții”.

În ultimi ani, femeia a fost însoțită de cumnata ei.

Viorica Pricop, pelerin: „Pentru mine e al treilea an când vin, mă rog pentru sănătate, pentru copii, pentru pace. Oameni sunt de omenii, cu doamnele ne-am întâlnit și anii trecuți. Da”.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva, prăznuită în 14 octombrie, se va încheia duminica viitoare.

