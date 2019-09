Tânără bătură ore în șir, în fața celor 3 copii. ”A dat muzica la maxim și a stins lumina”

Un bărbat de 37 de ani din Zizin, judeţul Braşov, a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut iubita ore în şir. Martori la tot acest coşmar au fost cei trei copii ai lor, ba chiar unul dintre ei a încasat-o din plin, când a vrut să-şi apere mama.

Femeia bănuită de infidelitate a scăpat din mâinile agresorului abia spre dimineaţă, când individul, - istovit de la atâtea lovituri, a adormit.

Scandalul a început de cu seara. Victima, în vârstă de 21 de ani, povesteşte că bărbatul s-a naspustit asupra ei pe motiv supărat că ea stă de vorbă şi cu alţi băieţi din sat.

Mădălina Gîndac: ”Zice că am altul, eu am trei copii am grijă de ei, nu mă gândesc eu la alţii. A dat muzică la maxim şi în casă mă bătea pe lumina stinsă 4 ore de la 12 la 4”.

Cei doi sunt împreună de 5 ani şi au 3 copii, o fetiţă de 3 ani, un băiat de 2 şi un sugar. Fetiţa cea mare a încercat să-şi apere mama, iar atunci bărbatul a lovit-o şi pe ea, povesteşte femeia. Nu este pentru prima dată când individul îşi bate fără milă parteneră, spun rudele ei.

Mama victimei: ”Tot aşa a mai bătut o înainte, dar s au împăcat ei. acum a fost prea ... S-au mai certat înainte, dar s-a gândit că are copii şi să stea”.

Victima a reuşit să fugă de acasă abia spre dimineaţă, când bărbatul a adormit. S-a dus la mama ei care a sunat, revoltata, la poliţie. Bărbatul a fost reţinut, iar împotriva lui a fost emis un ordin de restricţie.

Vecină: ”Chiar a vrut să o omoare. Am înţeles că o bătut-o demulte ori şi ea până acum de ce nu a spus!”

Rudele bărbatului îl apăra şi spun că e un om muncitor şi nu ridică probleme:

Vecin: ”Mergea băiatul cu cineva la construcţii, mergea pe unde apucă. Nu pare băiat agresiv”.

Cumnata agresorului: ”El de fapt nu e agresiv, nu ştiu ce s-a întâmplat atunci. Ei oricum o să se împace, s-au mai certat de genul dar s-au împăcat de fiecare dată”.

Legiştii au stabilit că victima are nevoie de 35 de zile de îngrijiri medicale.

