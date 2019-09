Tânără bătută și băgată cu forța într-o dubă, lângă o școală din Argeș. Scena a fost filmată

Scene dramatice la doi paşi de o şcoală din Argeş: un individ de 34 de ani, supărat că fosta iubită, acum elevă în clasa a 12-a, l-a părăsit şi nu vrea să se întoarcă la el, a pândit-o cu maşina şi a încercat să o răpească.

A agresat-o şi a băgat-o cu forţa într-o dubă. Numai printr-o şansă uriaşă, fata, care s-a apărat cu înverşunare, a reuşit să scape. E convinsă că fostul partener voia să o ucidă, apoi să-şi ia viaţa.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care bărbatul o urcă pe fată în dubă,pe podul pe care adolescenta ajungea la şcoală.

O femeie care locuieşte la capătul podului i-a auzit ţipetele şi a intervenit imediat. Pur şi simplu a sărit în maşină după fată.

Printr-o mare şansă, tocmai atunci trecea pe-acolo o maşină de poliţie, iar un trecător le-a spus poliţiştilor că a asistat la o răpire.

Victima: "A zis că dacă în 5 secunde nu mă urc la el în maşină, mă ia el cu forţa şi eu am început să strig. A înfipt mâinile în mine, prima dată a vrut să mă bage în faţă, lângă el, am început să-l strâng de gât, că altceva nu am avut de făcut, am început să dau din picioare, din mâini, a început să dea cu pumnii în capul meu. Apoi a înfipt mâinile în mine, m-a înfipt în carlingă, a început să se suie cu picioarele pe mine, cu pumnii în cap, cu picioare peste mâini. Nu mă gândeam că mai scap, închisese uşile. Avea topoare în maşină, avea cuţite... "

Fata spune că în maşină a apucat să vadă, printre lovituri, mai multe scrisori pe care individul le pregătise pentru mama lui şi familia fetei. Erau scrisori de adio, în care îşi cerea iertare, şi este convinsă că bărbatul voia s-o omoare şi apoi să se sinucidă.

Victimă: "Voia să mă omoare. Era o scrisoare pentru mine, pentru mama mea, pentru sora mea, pentru prietenii lui. Scria că o să fie mai bine pe lumea cealaltă, mamei îi scria că "sper să fiţi mulţumită", voia să mă omoare şi pe mine, nu numai pe el."

Bărbatul a fost reţinut, aseară, pentru 24 de ore.

Șef adj. Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeş: "Ar fi încercat să o ia cu forţa pe o tânără de 18 ani în autovehiculul cu care se deplasa, aceasta s-ar fi opus, iar drept urmare acesta a lovit-o pe tânără, după care a părăsit locul faptei, fiind identificat, în scurt timp de către poliţişti."

În liceul unde învaţă tânăra, toate fetele sunt marcate de cele întâmplate la doar câteva sute de metri de şcoală.

Colegă de clasă: "Astăzi n-a fost la şcoală, cred că e în spital, a fost bătută. E şocant, adică şi mie mi-e frică, chiar dacă nu am relaţii de genul, chiar e ca-n filme ! Să te ia de pe stradă, ziua în amiaza mare ?! Da ..."

Elevă: "Eram în oră şi vorbeau copiii în clasă şi profesorii, despre cazul acesta, cu fata. Şi ea venea spre liceu, cred, a şi bătut-o."

Ovidiu Nicut, director liceu Domnești: "Eleva se îndrepta către şcoala, undeva la o distanţă de vreo 500-600 de metri de şcoală ar fi fost agresata, ar fi avut o discuţie în contradictoriu, chiar şi lovită, de către o persoană din localitate. În acest moment fata nu vine la şcoală, este scutită medical."

Bărbatul va fi dus în fata magistraţilor, pentru mandatul de arestare preventivă.

Fata este decisă să obţină în instanţă un ordin de restricţie, pentru că se teme pentru viaţa ei.