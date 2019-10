A câștigat o sumă uriașă la loto, după ce a făcut o greșeală. ”Am început să țip”. VIDEO

Un cuplu din Marea Britanie a reușit să câștige de două ori suma de 500.000 de lire la loto.

Gayle Say este o femeie în vârstă de 65 de ani care a decis să se pensioneze, imediat după ce a realizat că a câștigat un milion de lire. Însă femeia a descris câștigul ca fiind ”cea mai bună greșeală din viața sa”.

Câștigărorii au reușit să ghicească 5 numere, dar și bonusul de două ori. Au încercat să joace și a treia oară, atunci când au ghicit cele 5 numere, însă au greșit bonusul.

”Când m-am văzut cu biletul în mână, am mers să îmi anunț soțul că am câștigat, iar apoi am realizat că mai avem încă un bilet care are aceleași numere. Am început să țip. Mereu am mers la aceeași loterie, iar ultima dată mi-am dat seama că am ales din greșeală aceleași numere”, a povestit Gayle Say, potrivit Metro.

Femeia a realizat apoi că greșeala pe care a făcut-o punând 2 bilete cu aceleași numele i-a adus, de fapt, un premiu uriaș.

