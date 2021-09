4 zile până la UNTOLD. Peste 200 de DJ-i și artiști de top internaționali se pregătesc să facă super show

StirilePROTV

Mai sunt 4 zile până începe UNTOLD, cel mai mare festival din Europa în acest an. Peste 200 de DJ-i și artiști de top internaționali și din România se pregătesc să facă super show-uri la Cluj-Napoca.

Unii dintre ei vin pentru prima oară la festival și abia așteaptă întâlnirea cu zecile de mii de fani. La fel de entuziasmați sunt și artiștii care revin la unul dintre evenimentele lor preferate.

Duo-ul francez Ofenbach și DJ-ul și producătorul german Tujamo se numără printre ei. Urmăriți acum mărturisirile lor oferite în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

"Wasted love", "Head, shoulders, knees and toes", "Call me papi" – cel mai recent cântec de la Ofenbach, şi nu numai, se vor auzi pe stadionul Cluj Arena duminică seara, pe 12 septembrie, de la 19:30. Duo-ul francez are milioane de fani în întreaga lume, iar acum se află într-un turneu european, care a început pe 7 iulie, se încheie pe 14 octombrie şi străbate 10 ţări. România şi festivalul UNTOLD fac parte din turul francezilor.

Dorian, Ofenbach: "Pregătim o surpriză pentru voi, este ceva unic ce veţi descoperi la UNTOLD. Abia aşteptam să împărtăşim cu voi!"

Artiştii mărturisesc că au o relaţie specială cu ţara noastră şi tărâmul magic UNTOLD. Prima oară când au ajuns la festival, în 2019, au trăit un vis din copilărie: să cânte pe un stadion cu zeci de mii de oameni, ca trupele lor preferate.

Cesar, Ofenbach: "A fost o experienţă uimitoare. Acest stadion uriaş din Cluj este incredibil, provine dintr-un vis. Când eu şi Dorian aveam 15 ani, trupele noastre preferate erau The Rolling Stones, U2, Police, trupe mari pe care le-am văzut pe stadioane şi visul nostru era că într-o zi vom ajunge şi noi pe o scenă şi cu un festival ca UNTOLD am trăit visul la propriu. Cu acest festival chiar trăim visul copilăriei noastre în totalitate".

Dorian, Ofenbach: "Suntem foarte încântaţi să ne întoarcem şi abia aştept să văd din nou publicul român, pentru că este unul minunat".

La fel de entuziasmat să revină pe scenă UNTOLD este şi Tujamo. DJ-ul şi producătorul german a creat în pandemie peste 50 de piese, iar 6 dintre ele vor avea premieră la UNTOLD joi, pe 9 septembrie.

Tujamo: "UNTOLD este unul dintre puţinele show-uri la care particip în acest an şi cred că asta îl face şi mai deosebit. Eu şi UNTOLD avem o relaţie specială încă din primul an. Sunt foarte rare aceste legături între un artist şi un festival. Sincer să fiu, nu ştiu cum s-a întâmplat şi de ce s-a întâmplat această relaţie specială, dar cred că e un lucru foarte bun, pentru că a venit şi a decurs natural. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere! Aprecierea din România este incredibilă, aproape ireală. Oamenii sunt atât de drăguţi şi sunt atât de fericit că îi voi vedea din nou. Voi fi mereu recunoscător pentru asta, pentru că probabil e cel mai bun moment din viaţa mea, iar fanii fac totul posibil, aşa că sunt foarte fericit!"

Festivalul UNTOLD are loc între 9 şi 12 septembrie, la Cluj-Napoca.