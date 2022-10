15 familii din Dâmbovița, puse în situația în care drumul de acces către casele lor a fost blocat. Cine se face vinovat

Oamenii au chemat poliţia, însă problema poate fi tranșată doar în instanța de judecată.

Când au început să apară problemele

Problemele au început să apară după ce locuitorii de pe o stradă din comuna Comişani, au cedat fiecare o parte din terenul deținut administrației locale. Astfel, primăria poate aduce până la porțile lor rețelele de utilități. Singurul care a refuzat, a fost vecinul care le face acum probleme.

Laurențiu Gătej, localnic: „Când am cumpărat noi, am cumpărat şi o cotă parte din drum. După un anumit timp, am predat-o către primărie, prin act de donaţie, pentru ca primăria să bage gaze, canal, apă, să trăim cum trebuie. Acest domn Căzăceanu nu a vrut, considerând că nu necesită aceste utilităţi”.

Lenuța Gătej, localnică: „El devine singurul proprietar care mai are act la mână că deţine o cotă parte din drum. Şi, pur şi simplu, ne-a informat că, de acum încolo, drumul îi aparţine”.

Oamenii s-au trezit, dintr-o dată, cu drumul blocat şi cu un panou cu semnul interzis.

Maria Stroe, localnică: „Nu ştim pe unde să o mai luăm, că nu mai avem pe unde să o luăm, poate să zburăm”.

Elena Istrate, localnică: „Nu avem pe unde să ieşim, să ducem copiii la şcoală, să ne facem cumpărăturile, ce avem nevoie”.

Ion Bătrânu, primarul comunei Comişani: „Spune că are dreptul la proprietate. Sunt 1.333 de metri pătraţi ai UAT Comişani şi are 97 de metri pătraţi, dar nu se ştie unde”.

În urma sesizării oamenilor, poliţiştii au deschis o anchetă, le-au luat declaraţii tuturor celor implicaţi în scandal, şi urmează să decidă ce măsuri pot să ia pentru deblocarea drumului. Dacă va fi găsit vinovat, cel care a blocat drumul riscă să stea între șase luni și un an în spatele gratiilor.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 09-10-2022 07:56