130.000 de români s-au închinat la moaștele Sf. Parascheva. Unii au făcut LIVE pe Facebook

Peste 130.000 oameni au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva și Sfintei Ecaterina în cele patru zile de pelerinaj din Moldova.

Credincioșii s-au așezat și duminică noapte la coadă pentru a se închina, totul după ce, în timpul zilei, au luat parte la slujba de hram.

Mii de pelerini au stat şi la coadă pentru a ajunge lângă racla cu sfintele moaşte. Pentru unii, orele lungi de aşteptare şi-au spus cuvântul.

Pelerin: "Nu mai merge nici să dechidem gura. Să mai rezistăm încă puţin."

Pelerin: "Mulţumim lui D-zeu că am ajuns aici. Mai este puţin şi se duce oboseala. Nu ne obligă nimeni, noi singuri venim. E o încercare de la bunul Dumnezeu."

Au fost şi credincioşi dornici să împărtăşească experienţa cu prietenii din mediul online.

Un bărbat a făcut live pe Facebook: "Bună Săndiță, uite unde am ajuns, la anul poate vii cu noi şi cu soţul!"

Reporter: Ce vă întreabă oamenii online?

Pelerin: "Of, că dacă am stat mult. Mie nu-mi pare rău că am stat aici. Simt o uşurare că am ajuns aici. Mai am foarte puţin."

Duminică, când a fost oficiată Sfânta Liturghie, mii de oameni au format un drum al credinţei şi al dragostei, într-o tăcere absolută.

În scurt timp, toată esplanada s-a umplut până la refuz. O mulţime uriaşă - formată din pelerini de toate vârstele, dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu - a participat la slujbă, sub un soare strălucitor.

După Sfânta Liturghie, pentru că suntem în Anul Centenarului, Mitropolitul Moldovei a decorat cinci persoane care au peste o sută de ani. Bătrânii, însoţiţi de cei dragi, au fost emoţionaţi până la lacrimi.

