Știați că puteți slăbi consumând lapte? Cum accelerează lactatele procesul de pierdere în greutate

Traversăm o perioadă în care tot mai mulți dintre noi caută metode de slăbit, după perioada îndelungată de izolare din cauza pandemiei. Un ajutor la îndemână poate fi chiar laptele.

Laptele este unul dintre cele mai complexe și sănătoase alimente pe care ar trebui să-l consumăm zilnic, chiar dacă nu mai suntem bebeluși. Potrivit nutriționiștilor, în lapte sunt prezente toate elementele nutritive de bază, adică proteine, glucide și lipide și găsim și toate mineralele indispensabile vieții.

De asemenea, laptele reduce hipertensiunea arterială și scade cu 50% riscul de accidente vasculare cerebrale, datorită prezenței calciului, magneziului și potasiului din alimentație, prezente în proporții optime și toate la un loc doar în lapte.

Dar laptele este un aliment care ne poate ajuta și să slăbim, mai ales după perioada de izolare acasă, în care am gătit zilnic și am mâncat mai mult decât o făceam când eram angrenați într-o viață socială tumultoasă. Astfel, dacă introducem în dieta zilnică și consumul de lapte, iaurt, lapte bătut sau brânză proaspătă, putem slăbi cu 30% mai repede. Zuzu are în portofoliu o varietate de sortimente pentru o dietă echilibrată.

Iar elementul minune conținut de lapte se numește calciu, cel care, pe lângă efectele benefice pentru sistemul osos, ajută și la atingerea și menținerea greutății dorite.

“Calciul provenit din produsele lactate este mai eficient în diminuarea surplusului ponderal decât cel din suplimente sau din produsele vegetale. Explicația constă în prezența simultană a altor elemente (vitamina D, acid linoleic, fosfor, lactoză) care măresc biodisponibilitatea calciului. În plus, laptele și iaurtul sunt bogate în iod, zinc, crom și vitamine din grupul B care accelerează metabolismul și intensifica arderile. La nivel metabolic, calciul stimulează arderea grăsimilor de depozit și micșorează sinteză de lipide. În intestine, calciul se combină cu grăsimea alimentară și îi scade absorbția prin procesul de saponificare (similar celui folosit la fabricarea săpunului), care face grăsimile inutilizabile”, explică medicul nutriționist Mihaela Bilic.

Potrivit Mihaelei Bilic, cercetătorii au observat că reducerea aportului caloric cu 500 calorii/zi, asociată cu un consum de trei produse lactate zilnic, duce la pierderea a 6 kg în 3 luni de regim, 80% fiind grăsime abdominală, cea mai periculoasă pentru sănătate. Acest efect este maxim în cazul produselor lactate cu mult zer: lapte, iaurt, brânză proaspătă, urdă sau caș.

Așadar, un ajutor în curele de slăbire este și consumul unei cantități rezonabile de lapte (poate fi laptele degresat de la Zuzu, cu 0,1% grăsime).

Atenție, însă, la brânzeturi. Acestea concentrează toată grăsimea din lapte și, în consecință, pot să îngrașe. Urda este singurul tip de brânză fără pic de grăsime, un concentrat proteic ce accelerează arderile în orice dietă, deși este excelent pentru o alimentație sănătoasă.

Așadar, laptele dulce sau variantele sale fermentate sunt principala sursă de calciu de care organismul nostru are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Dacă la asta mai adăugăm și faptul că acest aliment contribuie la arderea grăsimilor și ne ajută să slăbim, este cert că laptele nu trebuie să lipsească niciodată din alimentația zilnică. Iar sortimentele de lapte, iaurt și sana ZUZU pot fi o alegere potrivită pentru oricine urmează un regim echilibrat.

Articol susținut de ZUZU.