(P) Traduceri tehnice de specialitate

Conceptul de „traducere tehnica” este un termen utilizat pentru schimbul de informatii tehnice speciale intre diferite limbi.

Termenul de traduceri tehnice inseamna traduceri tehnice ale textelor stiintifice. O astfel de lucrare este o traducere a materialelor cu accent stiintific si tehnic, care contin terminologie stiintifica si tehnica. Iata cateva exemple de materiale tehnice care pot fi traduse:



· articole stiintifice pe probleme tehnice,

· documentatie tehnica pentru echipamente de inginerie,

· manuale pentru utilizarea produselor tehnice complexe etc.

Multi cercetatori, atunci cand compara o traducere obisnuita cu o traducere tehnica a materialelor stiintifice, gasesc atat asemanari, cat si diferente. Traducerea tehnica a textelor transmite sensul apropiat al originalului. Orice abatere de la original nu poate fi justificata decat de particularitatile limbii sau de cerintele stilului de traducere. Traducerea normala se bazeaza pe un stil logic formal. Acest stil se caracterizeaza prin acuratete, impersonalitate. Cu toate acestea, caracteristicile nu pot reflecta pe deplin toate cerintele pentru stilul stiintific care trebuie respectat la traducerea tehnica a textelor.

Stilul stiintific poate fi caracterizat de urmatorii factori:

· selectarea instrumentelor lingvistice;

· declaratie monologica;

· examinarea preliminara a declaratiei;

· vorbirea normalizata.

Care este diferenta dintre traduceri obisnuite si traduceri tehnice

Traducerea obisnuita a textelor se poate face in toate manifestarile sale teoretice, iar traducerea tehnica a textelor este legata de modul in care lucrarea stiintifica este utilizata in scopuri practice.

Traducerea tehnica a documentelor de specialitate este mai solicitata, deoarece aceasta forma capteaza informatii pentru o lunga perioada de timp si necesita stiinta. O astfel de abordare este mai convenabila si mai fiabila pentru detectarea celor mai mici inexactitati informative si incalcari logice, care sunt irelevante in traducerea obisnuita, iar in domeniul stiintific poate duce la cele mai grave distorsiuni ale adevarului. La traducerea tehnica a textelor si documentatiilor, nu trebuie omisa nici macar o singura conotatie semantica, deoarece aceasta poate duce la o denaturare a sensului originalului, si care poate fi catastrofala, in special pentru textele stiintifice.

Principala caracteristica a unei astfel de lucrari tehnice, este ca acest tip de traducere il orienteaza pe traducator spre cunostinte de terminologie specializata. Nu conteaza ce limba este folosita pentru traducere, fie ca este vorba de chineza, engleza, spaniola, franceza sau germana. Un traducator tehnic care traduce texte tehnice si stiintifice, este obligat sa cunoasca perfect terminologia domeniului stiintei din care face parte textul tradus. Traducerea corecta a termenului este o sarcina foarte dificila, dar, in ciuda acestui fapt, termenii au mai multa certitudine si independenta semantica, decat cuvintele de vorbire colocviala.

Particularitatea termenilor in traduceri tehnice, este claritatea traducerii

Termenii au mai multa independenta in raport cu contextual, decat cuvintele obisnuite din text. Exista numere in textele tehnice, iar traducatorul le desemneaza in conformitate cu sistemul de stat, pentru a asigura uniformitatea masuratorilor. Traducatorii se refera la standardele nationale si internationale in limba originala. Toate frazele sunt construite intr-o forma impersonala. Textele normale contin un numar mare de termini, sunt mai specifice si mai putin informative si se bazeaza pe cunostinte de baza si cunostinte despre lume. In ceea ce priveste traducerea tehnica, textele cu continut stiintific sunt notabile pentru complexitatea lor constructiva.

Trebuie mentionat ca textele stiintifice au diferite sisteme auxiliare de semne. Acestea includ, de exemplu, grafice si desene, diagrame si formule care nu sunt familiare multor vorbitori nativi. La traduceri tehnice, este necesar sa se tina seama de faptul ca traducatorul ar trebui sa transmita cel mai corect gandul autorului. Atunci cand se fac traduceri tehnice, este inacceptabil ca traducatorul sa faca lucrarea in stilul conversational sau sa tina seama de diverse interpretari. Evident, traducerea tehnica este destinata specialistilor dintr-un anumit domeniu.

Traducerea tehnica este considerata o sarcina destul de grea, care, pe langa o cantitate semnificativa de munca, necesita cunostinte profesionale intr-o anumita industrie. Sensul exact al textului nu trebuie distorsionat si, in plus, este important sa se mentina stilul originalului. Este necesar sa se tina seama de faptul ca, traducatorul trebuie sa aiba o intelegere adecvata a subiectului si a sensului textului tradus.