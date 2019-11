(P) Surprinde-ti iubita cu un cadou inedit

Se apropie ziua de nastere a iubitei tale si inca nu te-ai decis ce anume sa ii cumperi? Vrei sa o impresionezi dar nu ai nici cea mai vaga idee ce ar impresiona-o cu adevarat?

Daca te afli intr-o astfel de situatie, atunci in acest articol vei gasi cu siguranta inspiratia necesara pentru a face cea mai buna alegere.

Hai sa vedem cum iti poti surprinde iubita cu un cadou inedit.



Alege un outfit diferit si unic



Orice barbat vrea sa isi vada iubita purtand imbracaminte sexy, si de aceea ar trebuie sa te indrepti catre un astfel de cadou. Nu trebuie sa fie ceva extravagant sau vulgar, ci pur si simplu o imbracaminte sexy care sa ii puna in evidenta toate atuurile corpului. Poti alege o rochie mulata pe care sa o poata purta atunci cand iesiti in oras cu prietenii, sau te poti orienta catre o pereche de pantaloni din piele in care sa arate excelent atunci cand iesiti in club. Indiferent de ce imbracaminte sexi alegi intr-un final, asigura-te ca nu cumperi ceva care sa nu o avantajeze. Studiaza in amanunt acest aspect, pentru a fi sigur ca faci cea mai buna alegere.



Indrazneste si achizitioneaza cateva jucarii pentru adulti



Ei bine, cu un astfel de cadou o vei impresiona cu siguranta. Toate femeile isi doresc ca partenerii lor sa fie indrazneti in dormitor si sa faca lucruri diferite din cand in cand pentru a alunga monotonia.

Prin urmare, nu ezita si mergi intr-un sex shop pentru a achizitiona cateva jucarii pentru adulti. Nu conteaza ce sex shop vizitezi, pentru ca majoritatea au o gama variata de produse de acest gen, si mai mult ca sigur vei gasi ceva care sa ii placa partenerei tale. De asemenea, intr-un sex shop vei gasi si lenjerii super sexy. Arunca o privire si la acestea, si vezi daca gasesti ceva ce crezi ca ar incanta-o pe partenera ta. Articolele din dantela sau matase sunt o alegere excelenta, si daca alegi si o culoare vibranta, atunci succesul este garantat. Daca esti confuz si nu stii totusi ce sa alegi, atunci nu ezita si cere sfatul vanzatoarei, care cu siguranta va stii ce recomandari sa iti ofere.



Pregateste o cina romantica



Cand vine vorba de cinele romantice, in general femeile sunt cele care organizeaza un astfel de moment. Ei bine, de data aceasta, surprinde-ti tu iubita cu o cina romantica. Pregateste un preparat culinar care stii ca ii place foarte mult, cumpara o sticla de vin foarte bun, si creeaza o atmosfera cat mai romantica. Pune cateva lumanari parfumate in locuinta, si foloseste chiar si un ulei esential cu o aroma placuta si relaxanta.

Poti de asemenea, sa iti astepti partenera si cu o baie fierbinte cu spuma, mai ales daca stii ca urmeaza sa vina de la serviciu si are nevoie de cateva momente de relaxare. Facand acest lucru, o vei impresiona fara nici o indoiala, si va aprecia cadoul tau extrem de mult.



Organizeaza o scurta vacanta



Daca bugetul si timpul iti permit, atunci organizeaza o vacanta de doua, trei zile, in care sa pleci doar tu cu iubita ta. Alege o locatie care stii ca i-ar placea, si unde sa aveti liniste deplina. Te poti orienta catre o destinatie care dispune si de un spa, unde sa va oferiti amandurora cateva momente de rasfat. Daca iubita ta adora masajele, atunci programeaza si o sedinta de masaj, si nu orice fel de masaj, ci unul mult mai complex care sa o ajute sa isi incarce complet bateriile. Toate aceste lucruri o vor incanta la maxim, si prin urmare tot efortul tau se va merita din plin.