(P) Sistemele de supraveghere video - o necesitate sau nu? Ce se ascunde de fapt sub construcția lor?

Din rațiuni diverse, mereu vom tânji după protecție sporită - atât a noastră, cât și a bunurilor proprii, mai ales a celor de valoare. Camerele de supraveghere video - o utilitate sau un moft?

Tot felul de dezbateri se desfășoară în jurul acestei idei, iar se pare că adepții utilității câștigă detașat.



Contextele în care se folosesc camerele de supraveghere video sunt variate - puteți căuta informații online sau aici, cu exemplele de rigoare.



Se poate spune că nu există o alternativă mai optimă decât camerele de supraveghere prin care să ne putem clasa sub semnul siguranței toate bucuriile proprii. Aceste sisteme au depășit de mult gradul de moft, dat fiind totalitatea evenimentelor neplăcute ce roiesc în jurul nostru. Am stabilit deja cât ne necesare aceste sisteme de supraveghere în propria locuință, dar și rolul lor, așa că nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să pătrundem în profunzimea lor. Mai exact, să evidențiem componentele ce susțin rolul unui astfel de sistem.



Cele două componente principale ale camerelor de supraveghere video

Un sistem de supraveghere video poate funcționa non stop atunci când nu există probleme la nivelul celor două componente de bază - camerele și DVR-ul/NVR-ul. La rândul lor, componentele principale au nevoie de numeroase componente secundare pentru a funcționa corect.Camerele video au rolul de a capta imagini non stop, iar calitatea lor depinde de tipul de cameră ales, dar și de rezoluția acesteia. Cealaltă componentă principală, DVR-ul sau NVR-ul, se ocupă direct de administrarea imaginilor primite și implicit de stocarea lor - hard disk-ul fiind o componentă secundară acestuia, precum și HDD-ul.Lăsând deoparte detaliile profunde, sistemele de supraveghere se împart în mai multe categorii, însă principalele tipuri, cele mai comune și mai eficiente, sunt sistemele de supraveghere analogice și sistemele de supraveghere IP. Informații exacte despre fiecare tip în parte se vor oferi în rândurile de mai jos.Clasic este cuvântul cel mai potrivit pentru a descrie aceste sisteme de supraveghere video. De ceva timp în urmă acest tip de supraveghere video a fost trecut la gradul de învechit, depășit de tehnologiile moderne actuale.Însă el rămâne o alternativă bună pentru cei ce își doresc o simplă monitorizare a locuinței sau a biroului, a unui loc, mai pe scurt, de dimensiuni mai mici. Totuși, pentru cei limitați de buget, ce nu își permit sau nu își doresc să investească sume mari de bani într-un sistem de supraveghere, acest tip le vine în ajutor. El s-a făcut remarcat de-a lungul timpului datorită costului redus de achiziție.Un astfel de sistem are de regulă următoarele componente:- Un DVRPrescurtarea de la Digital Video Recorder, DVR-ul este cel care preia imaginile de la camerele de supraveghere, le stochează, iar apoi le redirecționează către monitoarele atașate sistemului de supraveghere. Atenție! Există extrem de multe modele de DVR-uri, însă nu trebuie trecut cu vederea faptul că o astfel de componentă analogică este compatibilă doar cu camere video analogice.- Un HDDAcesta este o componentă de bază a DVR-ului, fiind cel care se ocupă de stocarea imaginilor primite de la camerele de supraveghere. Se întâmplă de obicei ca HDD-ul să trebuiască achiziționat separat. În acest caz, fiți atenți la capacitatea sa de stocare - cu cât e mai mare, cu atât e mai util.- Camerele de supraveghereDupă cum s-a enunțat anterior, rolul lor este să capteze imaginile din unghiul vizual de care dispun. Aici vorbim despre o gamă infinită de modele din care se poate face alegerea, în funcție de zeci de mii de criterii. Totuși, înainte de a toate, nu uitați de perioada în care le veți folosi - ziua sau noaptea? În cazul în care va doriți să aveți totul sub control și pe timp de noapte, categoria de camere de supraveghere cu infraroșu de pe skut.ro este o recomandare.- MonitorulO altă componentă importantă a unui sistem de supraveghere video este monitorul - cel care vă permite să analizați în timp real tot ce se întâmplă în unghiul de captare a imaginilor al camerelor.- AccesoriileAici vorbim de accesorii cu rolul de a crea conexiuni între componentele principale și cele secundare. Cablurile, sursele de alimentare pentru DVR, dar și cele de alimentare pentru fiecare cameră în parte fac parte din pachetul de accesorii ale unui sistem de supraveghere video.

Putem face o comparație dintre sistemele de supraveghere IP și cele analogice și vom ajunge la concluzia că există o mulțime de asemănări între cele două, însă deosebirea majoră o fac tehnologiile moderne pe care sistemele IP le înglobează.O altă deosebire la fel de mare se referă la tot ce ține de conectivitate. Mai exact, camerele sunt conectate la NVR, unitatea lor centrală, prin intermediul IP-ului, Internet Protocol. Acest lucru îmbunătățește vizibil calitatea imaginilor, dar și viteza de transfer și procesare, prelucrare a acestora.Componentele unui sistem de supraveghere IP:- NVR-ulNetwork Video Recorder este elementul central al unui astfel de sistem de supraveghere video. Rolul său este de a prelua imaginile de la camerele de supraveghere și de a le stoca ulterior pe un HDD.O calitate exceptională a DVR-ului este aceea că poate suporta un număr foarte mare de camere simultan, existând și variante în care sistemul de supraveghere video poate avea peste 32 de camere.- HDD-ulInformații concrete despre acesta au fost oferite la punctul anterior. Vorbim despre componenta ce se ocupă de colectarea și stocarea datelor - capacitatea mare de stocare trebuie să reprezinte pentru oricine un reper în ceea ce privește achiziția.- Camerele de supraveghere IPFormatul lor fizic este identic cu cel al camerelor analogice, însă din punct de vedere al tehnologiei pe care o înglobează, lucrurile stau puțin diferit. Calitatea imaginilor pe care le captează este vizibil îmbunătățită, iar faptul că se alimentează mereu prin cablul de internet va oferă o mai mare ușurință în ceea ce privește verificarea imaginilor în timp real. Acestea pot fi achiziționate online, chiar și din magazine din afara țării.- MonitorulAceastă componentă este nelipsită din cadrul oricărui tip de supraveghere video ales. Totuși, în cadrul sistemelor de supraveghere IP, imaginile pot fi urmărite și de pe telefonul mobil, spre exemplu, nu doar de pe monitor. El este necesar doar pentru a face conexiunea dintre HDD și gadget-ul de pe care va fi urmărită desfășurarea acțiunii mereu.Pentru mai multe detalii privind aceste două tipuri celebre de sisteme de supraveghere, experții Skut vă stau mereu la dispoziție.