(P) Lasă-ți buzele să vorbească pentru tine cu ajutorul unor rujuri mate

Ne place machiajul pentru că ne dă ocazia să experimentăm diferite personalități. Îndrăznim să fim altcineva și, de multe ori, să descoperim ceva ce încă nu știam despre noi.

Cu ajutorul unor rujuri mate de la Melkior, poți să te joci cu diferite versiuni ale tale, poți să fii energică, serioasă, flirty sau gata de treabă, doar prin alegerea nuanței potrivite de rujuri mate.

EXISTĂ O NUANȚĂ PENTRU ORICE OCAZIE



1. Nuanțe naturale pentru zile casual

Pentru o zi obișnuită, în care te simți bine în pielea ta indiferent ce faci, îți propunem rujuri mate în nuanțe naturale, de soft peach, suave sau roz prăfuit. Dacă îți dorești un ruj roșu, însă nu destul de puternic încât să îl poți purta în fiecare zi, perfecte sunt nuanțele de carmel, boudeuse și tender. Astfel, culoarea aleasă se va plia pe orice situație în care te afli, fie că ești la birou, fie la cumpărături, iar tu te vei simți bine pur și simplu fiind tu însăți.

2. Culori îndrăznețe pentru seri unice

Sunt evenimente la care vrei să strălucești și o poți face cu ajutorul unor rujuri mate. Pentru ocazii speciale, festivaluri, nopți lungi, toate încărcate de amintiri, vei dori o nuanță de ruj care să transmită că ești de neoprit. Astfel de momente sunt completate de nuanțe fantasy, cum ar fi un roșu zmeuriu, sau silent space, reprezentat de un roșu maroniu.

3. Semnătura momentelor de neuitat

Din recuzita de make-up a oricărei femei nu poate lipsi rujul roșu, un must have al tuturor timpurilor. Nimic nu inspiră mai multă încredere decât un look clasic a cărui semnătură este rujul roșu, care nu a dat niciodată greș. Ani la rând, această culoare a rămas semnătura femeilor puternice, curajoase, care nu se tem să fie ele însele. Vei retrăi același sentiment când vei încerca o nuanță clasică de roșu mate, care îți face buzele irezistibile.



RUJUL MAT ESTE SIMPLU ȘI PUTERNIC, LA FEL CA TINE

Orice femeie știe cât de mult depinde starea de spirit de alegerea rujului potrivit. Însă nu doar nuanța pe care o alegi contează, ci și textura. Rujurile mate sunt mai impunătoare, iar mesajul pe care vrei să îl transmiți are un impact mai puternic.

Spre deosebire de un ruj obișnuit, rujurile mate de la Melkior vin cu următorul set de caracteristici:

1. Pigmentul este mai puternic, motiv pentru care rujul rezistă pe parcursul zilei fără să necesite multiple aplicări. Rujul te va însoți ore în șir, ca un prieten bun, iar tu te vei bucura un timp îndelungat de nuanța perfectă pe care ai ales-o, fără să te îngrijorezi că rujul tău se va șterge pe parcursul zilei.

2. Buzele tale capătă mai mult volum. Rujurile mate sunt perfecte pentru a crea efectul de buze pline. Pigmentul ridicat care stă la baza lor îți face buzele mai voluptoase. Un machiaj natural poate fi asortat lejer cu rujuri mate, care vor „fura” cu ușurință showul.

3. Au un aspect catifelat. Rujurile mate de calitate nu usucă buzele și îți pun în evidență forma și textura buzelor. Poți să fii sigură că, purtându-le, buzele tale vor părea mai hidratate și catifelate ca niciodată.