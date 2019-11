(P) Dental Progress – implanturi dentare cu rata de integrare de 100%

Dental Progress este o clinica stomatologica care deruleaza, inca de la infiintare, o politica orientata catre pacient.

Suita serviciilor, in speta a tratamentelor pe care le aplica, include si implantul dentar, intr-o abordare de excepție, care are ca și rezultat o rata de integrare de 100% in cazul tuturor pacientilor.

Ce factori determina acest rezultat impecabil? Atat instrumentarul inovativ si materialele de ultima generatie utilizate, cat si medicii cu o conduita, experienta si profesionalism desavarsite.

Pregatirea si experienta medicilor Dental Progress fac posibil imposibilul

In cadrul clinicii dentare, de sanatatea orala a pacientilor se ocupa doar medici foarte bine pregatiti, certificati international la cel mai inalt nivel (Michigan University, New York University si multe altele), cu o experienta vasta in domeniul stomatologiei, inclusiv in abordarea eficienta a cazurilor caracterizate de un grad de dificultate si complexitate ridicate.

Mai mult de atat, in clinica DentalProgress.ro lucreaza medici care au si activitate de speakeri internationali, un cadru perfect pentru a fi in permanenta conexiune cu tratamentele stomatologice de ultima ora la nivel mondial.

O prezenta notabila in grupurile internationale de chirurgi si implantologi, Dr. Cosmin Dima, de exemplu, are o pregatire in domeniu cu care un numar mic de medici specialisti in implantologie si chirurgie paradontala se pot lauda, la nivel mondial. Anumite cazuri din portofoliul Dr. Cosmin Dima sunt prezentate in cadrul unor congrese internationale, in ideea in care pot inspira si alti medici prin abordarea si rezultatele lor.

Pasiunea Dr. Dima pentru stomatologie l-a determinat sa faca mai mult pentru pacientii sai -de astfel, pentru pacientii care se confrunta cu probleme dentare din intreaga lume.

Un roman a inventat “Snake technique”

Snake este o tehnica chirurgicala aplicata pentru imbunatatirea calitatii tesuturilor moi din jurul implanturilor printr-o abordare minim invaziva. S-a demonstrat ca atat calitatea cat si cantitatea tesuturilor moi din jurul implanturilor asigura rezultate impecabile pe termen lung.

Cum ajuta aceasta tehnica in cazul unui implant dentar? De regula, in momentul in care medicul stomatolog constata ca pacientul nu are tesut suficient, va face o alta interventie, pentru a lua grefa din cerul gurii, ceea ce reprezinta deschiderea unui nou camp operator.

Dr. Dima a gasit o alta solutie, in ideea in care a considerat ca pentru confortul pacientului este suficienta o singura interventie chirurgicala minim invaziva. “La implanturile din zona laterala, ma folosesc de zona retromolara cu gingie bogata si translatez tesutul respectiv in zona de augmentare. Un capat de tesut ramane atasat tesutului donor, fiind natural vascularizat – lucru foarte important pentru reusita integrarii grefei, iar pe celalalt il fixez in zona ce necesita augmentare”.

Pe de alta parte, Cosmin Dima a inventat un instrument pentru recoltarea grefelor gingivale, cu care acestea se pot recolta in doar 30 de secunde.

Implantul dentar, raspunsul optim la nevoia pacientului de a avea o sanatate orala buna

Dincolo de pregatirea si experienta medicilor de la Clinica Dental Progress, conteaza foarte mult materialele cu care acestia lucreaza si mai ales felul in care esti tratat, deviza clinicii fiind : “oricat de complex este tratamentul stomatologic, nu trebuie sa existe nici cea mai mica durere”.

Sunt folosite implanturi dentare obtinute din titan pur, produse de lideri mondiali in domeniul implantologiei dentare. Astfel de implanturi au suprafetele tratate incat organismul uman sa nu le perceapa ca pe un corp strain, ci dimpotriva, ca pe o radacina dentara.

In concluzie, atunci cand medicii au experienta si urmaresc cele mai bune rezultate, si cand au posibilitatea de a lucra cu echipament inovativ, tehnologie de ultima ora si materiale de o calitate superioara, rezultatul va fi o reusita, 100%!