(P) Borsec, cel mai puternic brand românesc

Borsec este, din nou, cel mai puternic brand autohton, potrivit Topului 100 al celor mai puternice branduri româneşti rezultat în urma studiului realizat pentru Biz de compania de cercetare Unlock Market Research.

La moment aniversar, prilejuit de împlinirea a 215 ani de la prima îmbuteliere industrială, Borsec este in fruntea clasamentului, dovedind ca este brand-ul românesc cel mai apreciat de consumatori. Borsec – brand cu 215 ani de traditie si prestigiu – este și cel mai puternic brand românesc!

BrandRo măsoară puterea mărcilor românești din perspectiva investiției de încredere și afectivitate care le este acordată de către consumatori fără a lua în calcul indici financiari și comerciali.



Studiul are la bază 600 de interviuri online și este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de urbanizare, împărțire pe sex și vârstă a populației între 18 și 55 de ani.



Performanța mărcilor românești este măsurată în baza a trei indicatori: importanța mărcii, gradul de utilizare și notorietatea ei. Importanța unei mărci pentru consumator a fost măsurată cu ajutorul metodologiei MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling) și toate analizele, au fost realizate la nivel de categorie, în total având 10 categorii de produse.



Respondenții au realizat alegeri între calupuri de mărci, respectiv au ales care este cea mai importantă și cea mai puțin importantă marca pentru ei. Aceștia au făcut alegeri multiple între combinații unice de mărci. In urma acestor alegeri a fost calculat un indice de preferință pentru fiecare marca care ulterior a fost analizat împreună cu indicele de importanță al fiecărei categorii în parte, obținându-se astfel topul final.



Apa minerală naturală Borsec își poartă cu mândrie titlul de „Regina apelor minerale” acordat de către Împăratul Franz Josef in anul 1873, reprezentând cu adevărat una dintre cele mai generoase şi valoroase bogăţii ale naturii. De-a lungul istoriei, Borsec a rămas una dintre cele mai bune ape minerale naturale din lume, atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al proprietăţilor curative, devenind un nume recunoscut pretutindeni, o adevarată valoare națională.