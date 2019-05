(P) 7 sfaturi pentru a mentine vie pasiunea in cuplu

Monotonia este un cosmar pentru cuplurile angajate intr-o relatie si adevarul este ca, dupa atatia ani, rutina poate face ca relatia dvs. sa fie in pericol.

Rutina care duce la monotonie si plictiseala este unul dintre marii dusmani ai cuplurilor, pentru ca atunci cand este instalata in relatie, o deterioreaza si in cele din urma o distruge.

Cu toate acestea, putem sa avem o cariera de succes, siguranta financiara, sa avem o casa frumoasa, sa crestem copii de care sa fim mandri, cat si o casnicie fericita. Sigur, este greu sa mentinem o relatie sexuala mereu proaspata de-a lungul anilor, dar daca un cuplu poate accepta acest fapt ca pe o regula, relatiile sexuale cu siguranta vor fi asa cum trebuie.

Mici secrete care vor face relatia de cuplu mai pasionala ca oricand

Daca ceea ce doriti este sa-i aratati partenerului cat de mult inseamna pentru dvs. si sunteti interesati sa faceti ca relatia sa functioneze, tineti cont de aceste mici secrete care vor mentine vie flacara pasiunii in relatia voastra!

Stabiliti un timp doar pentru voi doi

Este important sa pastrati sentimentul ca faceti parte dintr-un grup de doi. Constiinta personala poate fi mentinuta prin activitatile pe care le intreprindeti pe cont propriu, de exemplu atunci cand sunteti la locul de munca sau atunci cand petreceti timp de calitate bucurandu-va de unul dintre hobby-urile voastre.

Rutina de zi cu zi aduce cu ea faptul ca timpul pe care il puteati imparti unul cu celalalt acum apartine copiilor, facturilor, treburilor din casa etc. Nu uitati ca un interval de timp special doar pentru voi doi este absolut necesar, astfel incat sa nu uitati ca va iubiti si de ce. Timpul petrecut impreuna doar voi doi este crucial pentru a mentine o relatie sexuala infloritoare si pentru a pastra romantismul. Deci stabiliti un timp in care sa mergeti la film doar voi doi sau sa luati o cina romantica.

Imaginati-va o lupta amara intre dragoste si rutina. Castigatorul bataliei decide viitorul dvs., deci ganditi-va cu atentie pe care din cele doua le veti sustine si carora le veti aloca toate eforturile. Cuplurile fericite lupta pentru iubire si nu se lasa niciodata depasite de rutina.

Lenjerie sexy si accesorii - armele pentru a-ti incita partenerul

Unul dintre cele mai bune jocuri sexuale pentru a scapa de rutina este de a incorpora cateva elemente care va permit sa jucati cu senzatiile si sa incercati un alt mod de a comunica cu corpurile voastre. Lenjerie sexy, lumanari, uleiuri aromate pentru masaj, bandaje pentru ochi, catusele, de exemplu, sunt un accesoriu perfect pentru ca unul dintre iubiti sa devina supus pentru o zi si celalalt dominant.

Este un mod distractiv si original pentru a obtine o experienta picanta, diferita, dar trebuie sa va deschideti mintea pentru a va bucura de corpul dumneavoastra intr-un mod unic.

Jocuri de roluri

Jocul de rol este incitant si relaxant in acelasi timp pentru ca va permite sa experimentati mai multe fantezii chiar la voi in dormitor, in functie de costum: asistenta sexy sau doctorita care ingrijeste pacientul, profesoara, eleva obraznica, politista curajoasa sau infractoarea sexy. Pentru partener - medic, politist, infractor, soldat. Si lista poate continua.

Mesaje sexy

Mesajele sexy nu sunt o noutate, dar continua sa genereze acei fluturi de nedescris in stomac cand sunt primite. Fiti creativi si trimiteti partenerului mesaje romantice, incitante, sexy sau romantice. Unele moduri de a oferi acest detaliu sunt:

- Pe telefonul mobil.

- Pe e-mail

- Cu magnetii pentru frigider.

- Cu o nota scrisa manual, lasata in locul cel mai potrivit pentru a fi luat prin surprindere.

- Printr-o scrisoare.

Cadouri si detalii

Primirea unui cadou cand va asteptati cel putin este ceva foarte special, un gest foarte romantic si oricine il ofera, va avea un sentiment placut atunci cand o face si ambii parteneri se vor simti foarte bine. Nu trebuie sa cheltuiti multi bani, un cadou simbolic este suficient:

- O floare spune intotdeauna foarte mult.

- Ceva mic, ca un ornament, care reprezinta ceva care inseamna mult pentru voi.

- Renuntand la ceva despre care stiti ca cealalta persoana are nevoie, este intotdeauna foarte placut.

- Cand cunosti gusturile partenerului, oferiti-i ceva de genul acesta, este un detaliu minunat, care va va face pe amandoi fericiti. De exemplu: lumanari, un anumit tip de rochie, lenjerie sexy, bomboane, etc ... optiunile sunt nesfarsite, trebuie doar sa fiti atenti.

Fiti unul pentru celalalt stalpul de sprijin

De fiecare data cand o tensiune intre "tine" si "el" apare, este important sa ramaneti impreuna de dragul fericirii voastre. Daca functionati ca o echipa, puteti diminua orice presiune apare. Certurile sunt o problema frecventa. Nu doar pentru ca apar, deoarece acest lucru este inevitabil atunci cand o casa este locuita de mai mult de o persoana. Problema este ca multe cupluri nu stiu sa abordeze si sa rezolve un conflict intr-un mod constructiv.

Principalul lucru este sa nu va lasati coplesiti de problema principala cu care aveti de-a face in acest moment. Acest lucru previne aducerea in discutie a conflictelor nerezolvate din trecut sau chiar alte puncte ale (dez)ordinii care a continuat sa se dezvolte in trecut. Un lucru important este sa respectati punctul de vedere al celuilalt cu orice pret.