(P) 5.000 de Euro, premiul câştigat de o familie din Botoşani, în Marea Finală "La Taclale şi Parale"

Cătălina și Gabi Damian sunt marii câștigători ai sezonului 4 al emisiunii de educație financiară, "La Taclale și Parale", moderată de Cabral.

Premiul cel mare câștigat de familia din Botoșani este de 5.000 de euro, bani oferiți de Asociația Română a Băncilor. Triumful în Marea Finală este cu atât mai important cu cât sezonul cu numărul 4 a fost unul aparte, în comparație cu cele anterioare: bătălia s-a dat între familii, ceea ce a crescut miza jocului. De data aceasta, nu a fost suficient ca un singur participant să se priceapă la bani și banking. Munca în echipă a contat enorm în economia victoriei.

Marea Finală a show-ului online a fost una strânsă, încărcată cu multe emoții, suspans, dar și răsturnări de situație. Familia Damian s-a duelat cu alte două familii - Stancu și Florea, câștigătoarele edițiilor cu numărul 2 și 3. Primele întrebări i-a pus în dificultate pe Cătălina și Gabi, ceea ce a făcut ca, la jumătatea concursului, ei să nu se afle pe primele 3 locuri în clasamentul individual. "În primă fază, ni s-au părut foarte ușoare întrebările, doar că presiunea concursului și-a spus cuvântul și am mai greșit câte o întrebare", au povestit cei doi. Însă asta nu i-a descurajat. Ba din contră, au devenit și mai motivați, au reușit să se concentreze mai mult și astfel să ofere cele mai rapide răspunsuri corecte. Se poate spune și că familia Damian a jucat cu un om în plus. Pe toată durata concursului, Gabi și-a ținut în brațe fiica, Adela. Părinții micuței au reușit să fie atenți atât la ea, cât și la joc. Iar Adela a fost talismanul lor norocos. De altfel, premiul câștigat va fi dedicat exlusiv fetiței: "Este cu siguranță un premiu consistent, care ne va ajuta să împlinim o dorință pe care o tot amânăm: mobilarea camerei micuței noastre Adela", a transmis fericita familie câștigătoare. Nu este însă primul premiu câștigat de Cătălina și Gabi în cadrul emisiunii. Succesul din prima ediție a sezonului 4 le-a adus în cont 1.000 de lei și calificarea automată în Marea Finală. Atunci, ei au demonstrat că ştiu ce presupune şi siguranţa online, subiectul vizat de majoritatea întrebărilor. "Având în vedere mai ales contextul actual, când atât de multe operaţiuni se fac în online, este foarte important să ştii ce faci şi pe ce site-uri intri. Noi credem că este vital să ai măcar un pachet minim de cunoştinţe financiare pentru a te descurca. Suntem într-o continuă evoluţie şi trebuie să ţinem pasul, să ştim cum să ne gestionăm banii, cum să facem un împrumut avantajos dacă avem nevoie, etc", susţin câştigătorii "La Taclale şi Parale".









După finalul acestei experienţe, privind retrospectiv, Cătălina şi Gabi îşi amintesc cu drag şi momentul în care au luat decizia de a se înscrie în concurs: "A fost o întâmplare. Am văzut unul dintre clipurile dintr-un sezon trecut pe Facebook, am accesat link-ul www.dreptullabanking.ro şi m-am înscris împreună cu soţul meu. A fost o reală surpriză când am fost anuntaţi că am fost selectaţi", povesteşte Cătălina.