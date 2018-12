Mimi Brănescu, creatorul serialului “Las Fierbinți”: “Mie îmi place România. Dar să facem lucrurile un pic mai bune. Atât!”

O lume anapoda, strâmbă, un amestec de prostie, simplitate, bășcălie și aspirații irealizabile. O lume amuzantă la prima vedere, dar care ascunde realități de-a dreptul tragice, te face să zâmbeșți și te revoltă în același timp.

E locul în care regăsim de multe ori strecurate ofurile noastre, ale tuturor.

"-Ba eu am crezut că tu ești doar prost, dar ești și rău. Bine că nu ți-a trecut prin cap să intri în politică, că erai în Guvern acum.

-Crezi că n-aș vrea? Dar n-am pile.”

“Las Fierbinți” este o oglindă pe care de șase ani noi, românii, o avem în față. În ea putem distinge fără prea mari eforturi metehnele lumii în care trăim, cu bune și rele, este portretul unei părți însemnate din societatea contemporană realizat de scenaristul Mimi Brănescu.

Fiecare episod înseamnă zeci de ore de muncă. Alex Dima a ajuns în locul în care s-a născut mai tot universul din serial.

În sufrageria lui Mimi Brănescu, actor și scenarist, om hâtru, discret, care preferă să nu apară prea mult în lumina reflectoarelor. De pe canapeaua pe care scrie sprijinit în cot sau cocoțat pe două scaune a dat viață unei lumi la care se uită de fiecare dată peste două milioane de oameni.

Mimi Brănescu: “E o lume a mea. Lumea în care am trăit. Nu sunt ei aici, dar eu oameni că ei cunosc. Cu oameni că ei am copilărit. E e o bucată de România. Iubită de mine, dar și făcută de râs. Nu e reprezentativ. Multă lume zice: domnule, e exact cum suntem noi. Nu, noi nu suntem așa. Aici sunt exagerate lucrurile puțin. Sigur că există și un bețiv, există și o curvă, dar nu cred, nu vreau să cred că așa e România. Poate că noi am legalizat, asta e un regret al meu, că noi am legalizat cocălăreala. De unde înainte cocalarul era într-un colț și era jenat, acum dacă îi spui cocalarule e o mândrie cumva. Să zic da bravo, mă, ce ai făcut boss...”

S-a născut în Bărăgan, într-un sat de lângă Lehliu. Aici își au originile mai toate poveștile și personajele din serial. “Aici timpul se împarte în două. Cu barieră și fără barieră. Timpul ăla când cade bariera nu se măsoară...”

Tatăl și-a dorit să-și boteze fiul "Mimi". “Mi-a zis că a avut un prieten poreclit Mimi și care a murit înainte să mă nasc eu. Am fost foarte supărat că mă cheamă Mimi... Apoi am lăsat-o așa…”

În satul Nicolae Bălcescu e casa părinților, locul în care a descoperit lumea amestecată a satului, cu bunele și relele ei. Aici s-a hotărât să se facă actor. “Ca să nu plec în armata. Frate-meu se pregătea pentru regie. Și l-am întrebat ce e cu actoria asta? Nu mi-am dorit să fiu actor de mic. N-am avut vise din astea. Am dat la teatru. N-am intrat, dar a început să îmi placă.”

A intrat la actorie la a treia încercare. A jucat în mai multe filme, însă scrisul e marea lui pasiune. Cu toate că locul unde s-a născut e gri, sărac, rupt de lume, el îl iubește. Iar neregulile și tot ce e anapoda îl amuză.

Locurile astea îl atrag ca un magnet. Așa că și-a construit casă și a amenajat-o în așa fel încât să-l ferească de arșița Bărăganului. De fiecare dată când ajunge aici se oprește la cârciuma din centru. Aici, în mirosul de fum, face o mărturisire despre lumea pe care a creat-o.

Mimi Brănescu: “Nici nu știu cum e mai onest, să mă bucur că se uită toată lumea sau să trag un semnal de alarmă că nu e pentru toată lumea. Eu nu cred că România e cea din serial. Noi am arătat cum nu e. Așa nu. Eu scriu de 7-8 ani. Și sunt copii care au crescut cu chestia asta în cap. Cu bă, mânca-ți-aș! Bă, ești prost, ba ești nebun. Ce ai făcut Bobiță? Nu e așa. Ar trebui cineva să spună că nu e așa.”

În multe episoade chiar el a făcut-o. Le-a strecurat personajelor replici și atitudini prin care să-și exprime revolta și nemulțumirea față de ce se întâmplă acum cu societatea noastră. A ajuns virală poziția profesoarei, interpretată Stela Popescu, despre situația învățământului românesc.

La fel de viral a ajuns și episodul în care Aspirina se revoltă împotriva politicienilor care nu se mai satură să fure. În text, Mimi a pus toată nemulțumirea pe care noi românii am acumulat-o în ultimii ani. “Niște urlete de-ale mele. Niște izbucniri că nu se mai poate. Și făcute foarte bine de ei.”

Cu Mirela Oprișor, Mimi este căsătorit de 13 ani și au un copil. Ana.

Mimi Brănescu: “M-am învățat așa. Să zic că așa e la noi. Și ce să facem, așa e… Și fii-mea îmi atrage atenția de când era mică să plecăm din țară. Și mi-e foarte greu să îi explic. E pornită. Că ea vrea să plece.”

Pe platorile de filmare, serialul merge mai departe. Se înregistrează cel de-al 15-lea sezon. Dincolo de comicul actorilor, din discuțiile cu ei răzbate îngrijorarea că noi românii de ceva vreme mergem într-o direcție nu tocmai potrivită, că scenariul filmului începe să fie concurat serios de realitatea în care trăim.

Mihai Bobonete: “Drumul nu e bun... Este incredibil! Băi, este incredibil! Și vreau să spun că ne-a închis mintea. Am prieteni comendianți. Scriem glume. Alex, pe cuvântul meu de onoare, de când e Viorica Dăncilă, noi nu am reușit în nicio ședință de-a noastră să ne ouă mintea ca ea, nu am reușit să facem gluma noastră mai bună decât a făcut ea în sine, mă, real.”

Mimi Brănescu: “Sunt mai buni ca noi. Nu îți dă prin cap să faci discursul doamnei prim ministru. Adică să încurci capitalele sau să...n-ai cum când scrii. Pare că faci mișto. Or, ei te bat. Te surprind cu de-alea... Cum era cu Dragnea că l-au urmărit aia patru, domnule… Nu îți dă prin cap. Nu te cred, e din burtă. Îți dai seama cum e povestea aia cu patru care l-au urmărit...”

Adrian Vancică: “Obosești, obosești, obosești... Toată lumea îți spune: pământul sfânt, dorul de țară, de mama... Hai să îți mai spun și eu una. Avem o singură viață și sunt atâtea țări. Ia-o pe asta!”

Din această nemulțumire își trag seva și episoadele în care politicienii de astăzi sunt ușor de identificat în serial. În “Las Fierbinți”, Mimi Bransescu și-a lăsat imaginația să modeleze un univers, portretul unei categorii imense, unei părți din populația acestei țări.

Acum se filmează sezonul cu numărul 15. Pentru actori, acest film a fost o șansă uriașă, o adevărată școală care le-a adus celebritate. Oamenii vin să le strângă mâna.

Acum, Mimi scrie și repetă pentru o piesă de teatru care va avea premieră în februarie, tot despre noi românii. În “Las Fierbinți”, împreună cu actorii și regizorii din serial, a creat o lume pe care ne-o așază în făță, spune lucrurilor pe nume cu speranța că mulți se vor regăși în ea și se vor schimba. Și-ar dori ca noi românii să găsim pârghiile prin care să mișcăm măcar un strop țara înainte, iar indivizi de teapa lui Celentano, Geani sau Ardiles să rămână doar personaje fictive în serial.

Mimi Brănescu: “Eu nu vreau să vreau să fiu neamț. Nu vreau să fiu englez. Mie îmi place România și îmi place așa cum sunt lucrurile. Dar să vrem să le facem un pic mai bune. Atât. Dar nu cred că trebuie să vină cineva să ne zică sau să facă ce nu știm noi. Să-l plătim… Domnule, noi ți-am dat banii, știi… fă-ne, mă, și nouă aici să nu mai plouă în cap."

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer