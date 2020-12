Kira Hagi și puterea de a deveni cap de afiș, fără a fi fata lui tata. ”Iubesc România, sufletul meu e aici”

Ar fi putut trăi în orice colț de lume, ar fi putut avea totul fără efort. Dar ea a ales să muncească. Să-și transforme pasiunea în meserie și să se bucure de succes la aproape 25 de ani.

Kira Hagi nu mai e fiica tatălui sau, cunoscutul fotbalist Gheorghe Hagi. E o actriță care a studiat în Statele Unite ale Americii și s-a întors să-și trăiască visul pe scenele românești.

”George tu mă mai iubești? Nu, nu aceasta e întrebarea. Tu m-ai iubit vreodată? Ce ți-a plăcut la mine în afara de faptul că eram tânără și inocentă și că tatăl meu e cine e”.

La aproape 25 de ani, Kira Hagi își clădește propriul nume. Joacă pe scena Teatrului Nottara și are în portofoliu filme în care a jucat alături de mari actori.

Constantin Cotimanis, actor: "Mi-a spus că e fata lui Hagi și m-a cuprins o emoție”.

S-a născut la Barcelona pe când tatăl ei, fotbalistul Georghe Hagi, activa la clubul spaniol și a copilărit în Istanbul. Acolo ne-am întâlnit prima dată, în urmă cu 15 ani.

”Pe toate le-ai citit, da? Când Dumnezeu?

În vacanță”.

Tatăl era antrenorul echipei Galatasaray și unul dintre cei mai iubiți oameni în Turcia.

"We love Gheorghe Hagi!".

”Într-o zi tatăl tău va antrena echipa Fenerhbace.

Never, never Fenerbahce”.



Kira Hagi: ”Îmi aminteasc cum îi scandau numele tatălui meu. Daaa, mii de oameni să-ți strige numele. Practic, strigau. Eu, pentru mine, era doar tata”.

Părinții și-au dorit ca ea și fratele ei, Ianis, să nu simtă presiunea celebrității numelui și au crescut ca-ntr-o familie obișnuită.

Iar asta am văzut cel mai bine în Laponia, unde aveam să ne întâlnim cu familia Hagi, când Kira avea 10 ani.

Petreceau departe de casă într-un loc în care erau doar ei și bucuria de a fi împreună.

"Eu mă numesc Denisa, iar ea e Kira".

Când copila avea 12, tatăl a luat un pix și o foaie și le-a cerut copiilor să-i spună ce vor să facă cu viitorul lor.

”În orice domeniu trebuie să ai perseverență, să iubești și să muncești”

”Kira Hagi: Și eu am zis că nu știu și să-mi dea un răgaz și apoi m-am întors și i-am spus astronaut, nu actor.

Reporter: Și ce a zis?

Kira Hagi: Puțin uimit. Dar plin de încredere”.

Gheorghe Hagi: La băiat a fost mai simplu, la ea mai complicat. A spus ”vreau să fac actorie”.

Kira Hagi: ”M-a împins să muncesc mai mult, să am niște valori și principii față de muncă, familie”.

A început să ia lecții de teatru încă din copilărie și prima piesă pusă în scenă a fost ”Fetița cu chibrituri”. A luat lecții de dicție și de canto.

În ultimul an de liceu s-a pregătit cu actorul și profesorul Filip Ristovski care avea să-i dea replica în primul său film: ”București, te iubesc”.



”Reporter: Cum a ajuns Kira la tine să o pregătești?

Filip Ristovski: Nu știam cine e la început, ulterior am aflat. Un copil foarte talentat și mi-a fost drag să lucrez cu ea”.

Sub pregătirea lui Ristovski a aplicat la New York Film Academy unde a fost admisă în urma unei audiții care a avut loc la Londra.

Kira Hagi: ”Mi-au spus că am primit o bursă. Am ieșit din hotel și dansam pe stradă, eram foarte bucuroasă”.

Trei ani a studiat în Statele Unite ale Americii. Colegii o rugau să le facă story board-urile pentru că observaseră atenția ei pentru detalii.

Kira absolvise modulul avansat al unui curs de artă făcut în liceu. Pictura și desenul i-au devenit terapie când a plecat de acasă.

”Kira Hagi: Ce vedeți că iese din casă sunt niște păsări, am fost în perioada aceea, desenam foarte multe case și păsări.

Reporter: Oare de ce?

Kira Hagi: Simțul de a pleca departe și pentru că am ajuns am desenat case cu rădăcini”.

Lucrările ei au putut fi admirate într-o galerie din București și mare parte dintre ele s-au vândut.

Sunt desene care vorbesc despre dorul de casă, dar și despre durerea simțită în timp ce filma la producția ”Între Chin și Amin”, care vorbește despre reeducarea prin tortură a deținuților politici, mai ales că aflase că străbunicul său murise la Aiud după 17 ani de temniță grea.

Filmul de absolvire a facultății i-a adus și un premiu important în America unde continua să meargă la audiții pentru diverse roluri.

Poate că mentalitatea de învingător a tatălui său, felul realist în care pune problema mama, au ajutat-o să nu pună la suflet eșecurile cu care se confruntă fiecare actor la început de drum.

”Kira Hagi: Când mă duceam la audiții îmi făceam o listă cu felurile în care mă refuzau. Nu ești foarte bună, e ok, dar nu ești persoana, nu arăți prea bine, arăți foarte bine, dar...

Reporter: Și ai decis mai degrabă ce să faci când ești refuzată.

Kira Hagi: Te simți prost pentru o zi și următoarea zi te trezești cu pozitivitate ce să faci? În orice domeniu trebuie să ai perseverență, să iubești și să muncești foarte mult”.

În America a fost asistent de producător și câștiga suficient încât să se întrețină singură, dar dorul a adus-o acasă.

Kira Hagi: ”Când am plecat, am plecat cu gândul să rămân, după aceea m-am razgândit, pentru că mi-a fost dor de țară și de familia mea și să vă spun sincer iubesc România, o iubesc, sufletul meu e aici”.

Spune amuzată că s-a născut de Ziua Internațională a Teatrului și că nimic nu e întâmplător.

”Datorită acestui nume a trebuit să muncească și mai mult”

Înainte de pandemie jucase în opt reprezentații, cu casa închisă, rolul Marthei Bibescu în piesa ”Martha și George”.

”Reporter: Tu reușești să te întreții din teatru?

Kira Hagi: Acum este greu, da… Nu știu ce să vă răspund, dar da. Eu sunt privilegiată și la mine lucrurile sunt bine, nu am stresul de ziua de mâine și-mi pot crea oportunități și le pot construi”.

Partener de scenă e Jonathan Alexandru, care la cei 25 de ani e absolvent de Conservator la clasa de canto muzică clasică și student al aceleiași facultăți la secția de compoziție. Și el fiul unor părinți cunoscuți, Nicola și Mihai Alexandru.

Jonathan a fost remarcat de Filip Ristovski care i-a fost profesor de actorie la Conservator și care l-a adus la Nottara, unde joacă și el în mai multe piese, să-i dea Kirei replica în rolul de soț al Marthei Bibescu.

”Reporter: Ți s-a părut vreodată că numele Hagi contează pe afiș?

Filip Ristovski: Contează, ea a muncit foarte mult și datorită acestui nume a trebuit să muncească și mai mult ca să demonstrezi, e un copil extraordinar de cuminte”.

Când nu e la teatru, predă copiilor lecții de teatru la DallesGO. E într-o permanentă alergătură de parcă n-ar vrea să-i scape nicio oportunitate legată de teatru și film.

”Reporter: Dacă ar fi să o descrii pe Kira în trei cuvinte, care ar fi?

Filip Ristovski: Bunătate, talent, mărinimie”.

”Jonathan Alexandru, actor: Pasiune, smerenie și muncă.

Reporter: Dar ce te enervează totuși la ea?

Jonathan Alexandru: Nimic. Mai observ așa anumite chestii enervante dar la ea n-am găsit nimic. Pe bune”.

Kira și Jonathan sunt tinerii pentru care România ultimilor 25 de ani a însemnat o punere în scenă a valorilor transmise de familiile lor.

Jonathan Alexandru: ”Am studiat în Italia și de-abia așteptam să mă întorc. România e pentru mine cel mai frumos loc din lume. Dacă România ar fi partenerul meu de scenă? Vino să te îmbrățișez puțin că ai nevoie de puțină căldură și înțelegere”.

Pentru amândoi România e scena pe care își pot juca cel mai bine rolurile, membri ai unei generații care s-a născut și a crescut în libertate deplină.

Tineri care-și clădesc cariere din pasiunile lor. Despre Kira nu se poate vorbi ca fiind fata lui tata, pentru că-n ultimii ani a demonstrat că prin muncă, talent și ambiție are mari șanse ca ea să facă din numele Hagi un cap de afiș.