Povestea uneia dintre cele mai faimoase soprane din lume. Angela Gheorghiu: "Cred în România, nu cred în munți și văi"

La fiecare spectacol, ridică sala în picioare prin interpretările sale unice. Vocea ei este un eveniment pentru toți iubitorii de muzică clasică și nu numai. Este cunoscută pe tot mapamondul. Și este româncă.

Royal Opera House din Londra, Metropolitan Opera din New York Scala din Milano, Viena Staatsopera sau Teatrul Bolșoi din Moscova sunt scenele unde Angela Gheorghiu a avut sute de reprezentații și publicul celor mai mari săli de opera din lume este la picioarele româncei.

Cariera Angelei Gheorghiu, întinsă pe aproape 30 de ani, a impresionat prin forța și carisma cu care și-a cucerit auditoriul.

Una dintre cele mai faimoase soprane din lume s-a născut și a copilărit la Adjud, în Vrancea, într-o familie de oameni simpli.

Angela Gheorghiu: “Tata conducea trenul, era mecanic de locomotivă, mama era croitoreasă. Întotdeauna aveam tot ce voiam, toate visele mele și ale surorii mele pentru orice rochie superbă, ce vedeam la cinema - pentru că reviste nu aveam, dar ce visam, totul se punea în practică.”

S-a născut cu o voce iesită din comun și cântă de când se știe. “Niciodată n-a fost o descoperire, pentru că eu nu mă știu altfel. Eu cântam și înainte de grădiniță, dar când m-au dus la grădiniță, atunci când cântau alți copii, și-au dat seama că vocea mea este mai puternică… Făceam spectacole pentru toată lumea - prieteni, rude, colegi.”

S-a remarcat imediat prin talentul sau, iar evoluția a venit de la sine. Liceul l-a făcut în București, unde a ajuns deja cu noțiuni despre muzică și canto. “Eu am iubit fiecare secundă la școală, și-mi părea rău pentru fiecare zi, spuneam: vai, iar a trecut! Mi-era ciudă, mi-era ciudă că-mi trec zilele de școală. Am adorat școala.”

Primul mare contract internațional l-a avut în anii ‘90, imediat după absolvirea Conservatorului, atunci când a plecat la Londra pentru o audiție.

Angela Gheorghiu: „Aveam o hârtie cu toate expresiile mele în engleză, unde este Stage Door, Floor Street of the Royal Opera House, Covent Garden și am întrebat o persoană, două, trei. Și, la un moment dat, mi-am dat seama că cel căruia trebuia să-i cant la audiție era exact domnul pe care îl întrebasem unde este ușa scenei. Numele lui era Peter Katona, director la Covent Garden.”

Debutul pe scenele londoneze a fost absolut imediat, iar premiera din 1992 a marcat nașterea unei noi vedete. A jucat în cele mai mari producții de operă din lume. Recitalurile sale au încântat capete încoronate - regi și regine, șefi de stat și președinți și au cucerit personalități importante ale vieții artistice internaționale.

Angela Gheorghiu: „Am luat micul dejun la Paris, prânzul la Londra și seara eram la New York, luam cina.”

Orice întâlnire cu Angela Gheorghiu este un spectacol în sine. În urmă cu trei ani, Andreea Esca a avut ocazia să o însoțească chiar la cel mai prestigios teatru de opera din America - Metropolitan Opera în Lincoln Center din New York.

Angela Gheorghiu: “Propria-mi voce și corpul meu devin o grijă în plus, tot timpul trebuie să am grijă de mine, pentru că instrumentul mi-l port aici. Trebuie să am în permanență grijă de trio-ul acesta: minte, suflet și corzile vocale.”

Și viața personală a sopranei a fost una tumultoasă: a fost căsătorită cu Andrei Gheorghiu, de care s-a despărțit, și s-a recăsătorit apoi cu tenorul Roberto Alagna.

Angela Gheorghiu: „Am fost căsătorită cu un siciliano-francez care a fost absolut tipic, tipic, sicilian. O gelozie morbidă, am vorbit una și am făcut alta. El un personaj vulcanic, eu un personaj vulcanic, ies scântei, iese lavă… Și a ieșit multă lavă. Eu mi-am urmat menirea, eu am fost și sunt om. De cinci ani am un prieten, un iubit, un partener care mă ajută în absolut tot ce se poate, uman și profesional… este un echilibru.”

Nu vrea să intre în amănuntele vieții personale, dar când o întrebi despre România, se aprinde. “Când aud de mâncare românească înnebunesc, întotdeauna vizitez restaurantele românești din afară, sunt o româncă adevărată, îmi place să spun bancuri, le și joc, dar nu vi le spun că sunt colorate rău.”

Este artistul care are o carieră internațională de 30 de ani, dar care nu a debutat încă în propria țară pe o scenă de operă. Și are regretul că publicul românesc a cunoscut-o foarte târziu.

Angela Gheorghiu: “Publicul din România a început să afle despre mine poate un pic mai mult de când există internetul. Uneori, la ieșirea artiștilor, mai văd și români, mai mult dintre cei care locuiesc în străinătate. Dar am văzut că sunt și români care iau avionul să mă vadă într-un spectacol. Să mă vadă acolo unde se petrece acțiunea.”

Cu România are o relație duală, își iubește originile, dar este întristată când vede involuțiile din țară.

Angela Gheorghiu: „Am părinții în România, am rude în România, am prieteni în România, nu am plecat niciodată din România, dar nu mă atrage să locuiesc în România. În timpul vieții mele, eu sigur nu o să văd autostrăzi, nu o să văd o sală nouă de spectacol. Nu mai există pozitivism, la niciun nivel. Cel puțin în ultimul an este dezastru. Un dezastru mai mare nu am crezut în viața mea că voi trăi.”

Artista își pune speranța în noile generații: “Noua generație cred că ar putea să facă mai mult. Dar cu o condiție: să se întoarcă în țară. În marea majoritate, cei mai buni dintre ei sunt plecați sau pe punctul de plecare. Eu cred în România, nu cred în munți și vai pentru că ele nu mișcă. Tot ce se poate întâmpla pozitiv se creează doar cu oameni.”

Soprana Angela Gheorghiu este unul dintre românii care prin fiecare spectacol al său, prin talent și multă muncă, arată că se poate. Și speră că, la 100 de ani de Românie modernă, o vom lua într-o direcție sănătoasă.

