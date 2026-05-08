Social-democrații susțin că toate aceste numiri vor fi anulate după instalarea unui nou Executiv.

Partidul avertizează că toate numirile făcute fără concurs și bazate doar pe criteriul preferințelor personale sau politice vor fi invalidate imediat după formarea „unui guvern legitim și funcțional”.

Social-democrații critică și modul în care este aplicată reforma statului invocată de fostul premier.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi”, se arată în comunicatul transmis de PSD.

PSD susține că numirile făcute în ultimele zile ar demonstra „duplicitatea și demagogia” fostului premier și oferă ca exemple funcții de conducere de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române și prefecturile din Neamț, Maramureș și Vaslui.

Totodată, partidul afirmă că „cea mai mare culpă morală” a lui Ilie Bolojan este menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale, deși liberalii au anunțat că trec în opoziție.

„PSD amintește că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale înainte de a iniția un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan”, mai transmit social-democrații.