Un polițist din SUA a murit după ce a fost împușcat ”cu sânge rece” de un șofer pe care a vrut să-l ajute

Un ofițer al poliției statului New Mexico a fost împușcat mortal "cu sânge rece", după ce s-a oferit să ajute șoferul unui vehicul avariat.

Șoferul l-a împușcat pe ofițer de două ori, după care a fugit cu mașina de patrulare a poliției, cu ofițerul aflat încă înăuntru, au declarat autoritățile, potrivit CNN.

Vehiculul avariat s-a dovedit a fi un BMW care aparținea unui cadru de prim-ajutor din Carolina de Sud, care a fost găsit mort vineri seara, au precizat autoritățile.

Un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Jaremy Smith, în vârstă de 33 de ani, din Marion, Carolina de Sud, bărbatul "înarmat și periculos" căutat în aparenta ambuscadă de pe autostrada 40, în urma căreia a fost ucis ofițerul Justin Hare, a anunțat poliția statului New Mexico.

"Jaremy Smith, venim după tine", a spus șeful Troy Weisler. "Te implor să te predai și să te predai pașnic".

Ofițerul împușcat într-o "dimineață rece, întunecată și vântoasă"

În jurul orei locale 5 a.m., în New Mexico, pe nume Hare, a fost trimis să ajute un șofer care avea o pană de cauciuc și încerca să facă semn pe autostradă, în apropiere de Tucumcari, în estul statului New Mexico, a declarat vineri Weisler într-un mesaj video.

Când Hare a ajuns, a parcat în spatele vehiculului avariat al lui Smith. Smith s-a apropiat de fereastra din partea pasagerului lui Hare, a declarat Weisler.

"A urmat o scurtă conversație despre repararea cauciucului său, iar ofițerul Hare s-a oferit să îl ducă pe suspect cu mașina până în oraș", a spus Weisler.

Apoi, fără avertisment, Smith a scos o armă de foc și l-a împușcat pe Hare, apoi a mers spre partea șoferului și l-a împușcat din nou pe ofițer, înainte de a-l împinge pe Hare pe scaunul pasagerului și de a pleca cu mașina de patrulare, a spus Weisler. Mașina a fost abandonată la scurt timp după aceea, a spus Weisler.

Un alt ofițer de poliție statală fusese trimis să îl ajute pe Hare și, în timp ce acesta intervenea în zonă, baliza de urgență a lui Hare a început să se declanșeze, a spus Weisler.

În timp ce ofițerul care îl asista a continuat să se îndrepte spre locul faptei, a observat vehiculul de patrulare a lui Hare conducând cu viteză. Când ofițerul a ajuns din urmă mașina de patrulare, aceasta s-a blocat pe marginea drumului.

Ofițerul care a acordat asistență s-a apropiat și a găsit-o goală, potrivit șefului de poliție.

Smith a fugit pe jos, fără să existe niciun semn de Hare. Ofițerul a fost găsit mai târziu pe drumul de centură al autostrăzii Interstate 40 și a fost transportat cu o ambulanță la spital, unde a murit, potrivit lui Weisler.

A fost declanșată o operațiune de urmărire a lui Smith, în apropiere de locul în care a fost abandonată mașina de patrulare.

Poliția statală a fost pe urmele lui Smith "o bună bucată de timp", a declarat Weisler, dar ... l-a pierdut.

Smith este acuzat de crimă cu premeditare, jaf armat, împușcare asupra unui autovehicul sau de la un autovehicul, jaf armat, falsificare de probe, posesie de armă de foc, preluare ilegală a unui autovehicul și deteriorare criminală a proprietății, a anunțat poliția.

New Mexico State Police

Hare, care a absolvit școala de recruți a poliției în 2018, este acum plâns de părinții săi, de iubita sa și de doi copii mici, a declarat Weisler.

"Într-o dimineață rece, întunecată și vântoasă, el a oferit ajutor unei persoane despre care credea că are nevoie", a declarat Weisler sâmbătă la o conferință de presă, înecându-se de emoție. "Acea persoană l-a ucis cu sânge rece. Ultimele cuvinte pe care ofițerul Hare le-a rostit pe acest pământ au fost pentru a oferi ajutor unui om care era pe punctul de a-l ucide".

Guvernatoarea Michelle Lujan Grisham a transmis pe X "sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi ofițeri în aceste momente extrem de dificile".

Suspectul ar putea avea legătură cu o altă crimă

La sute de kilometri depărtare, cadavrul unui paramedic dispărut din Carolina de Sud a fost recuperat, iar autoritățile de acolo au declarat că mașina sa are legătură cu Smith.

Familia lui Phonesia Machado-Fore, în vârstă de 52 de ani, a raportat dispariția acesteia la biroul șerifului din comitatul Marion joi seara.

"Doamna Fore a fost una dintre noi, o colegă de prim ajutor. Moartea ei este lipsită de sens. Comunitatea noastră a suferit o pierdere imensă. Eu și echipa mea nu ne vom opri până când nu vom aduce persoana sau persoanele responsabile de moartea ei în fața justiției", a declarat șeriful comitatului Marion, Brian Wallace, adăugând că acest caz este "departe de a se fi încheiat".

Weisler a declarat că departamentul său și oficialii din Carolina de Sud colaborează pentru a vedea ce legătură ar putea exista între cele două cazuri.

"Nu are unde să fugă", a spus Weisler despre Smith. "Nu există niciun loc în care să se poată ascunde unde să nu-l găsim".

Weisler a cerut oricărei persoane care ar fi putut avea contact cu Smith să sune la poliție.

"În continuare însă, dacă cineva îl ajută cu bună știință, trebuie să se aștepte să plătească și el, și să fie urmărit penal cu toate acuzațiile posibile", a mai spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: